Внутрипартийное объединение "Отечества" Rahvuslased ("Националисты"), проводящее у российского посольства в Таллинне еженедельные пикеты против войны в Украине, сообщило о том, что в четверг, 26 мая 2022 года, дипломатическое представительство РФ решило противопоставить акции "оглушительную трансляцию советских пропагандистских песен с балкона посольства".
ВИДЕО ⟩ Колонка на балконе: посольство РФ заглушило антивоенный пикет советскими песнями
Об этом пишет в сообщении для прессы лидер Rahvuslased, депутат Тармо Круузимяэ.
По его оценке, трансляция посольством советских песен, восхваляющих победу во Второй мировой войне, на громкости около 100 децибел мешает проведению зарегистрированного пикета и является крайне циничным и противозаконным действием.
"Для организации подобной дискотеки требуется разрешение на публичное мероприятие", - считает Круузимяэ.
"Во-вторых, это прямое нагнетание напряженности в обществе и явное и сознательное наплевательское отношение к законам Эстонской Республики и правилам общественного порядка", - добавляет он.
Организация националистов "Отечества" требует призвать российское посольство к порядку и прекратить его вмешательство во внутренние дела Эстонии. "Ожидаем от правительства республики и министра иностранных дел решительных действий", - подчеркивает Тармо Круузимяэ.
Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Кая Ранд сообщила Rus.Postimees, что полиция в курсе произошедшего, но на данный момент еще выясняет точные обстоятельства произошедшего.
По ее словам, первыми в Центр тревоги позвонили из расположенного по соседству кафе, посетителей которого беспокоила громкая музыка.