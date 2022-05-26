ВИДЕО ⟩ Посольство России заглушило пикет "Отечества" громкими военными песнями

Об этом пишет в сообщении для прессы лидер Rahvuslased, депутат Тармо Круузимяэ.

По его оценке, трансляция посольством советских песен, восхваляющих победу во Второй мировой войне, на громкости около 100 децибел мешает проведению зарегистрированного пикета и является крайне циничным и противозаконным действием

"Для организации подобной дискотеки требуется разрешение на публичное мероприятие", - считает Круузимяэ.

"Во-вторых, это прямое нагнетание напряженности в обществе и явное и сознательное наплевание на законы Эстонской Республики и правила общественного порядка", - добавляет он.

Организация националистов "Отечества" требует призвать российское посольство к порядку и прекратить его вмешательство во внутренние дела Эстонии. "Ожидаем от правительства республики и министра иностранных дел решительных действий", - подчеркивает Тармо Круузимяэ.

Оперативный дежурный Ида-Харьюского отделения полиции Кая Ранд сообщила Rus.Postimees, что полиция в курсе данного случая, но на данный момент только выясняет точные обстоятельства произошедшего.