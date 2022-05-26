Президент Карис: один кризис накладывается на другой

«Этот баланс необходимо искать, и понятно, что это непростая задача, — сказал Карис изданию Lõuna-Eesti Postimees. — Особенно, если военное положение в непосредственной близости затягивается и один кризис накладывается на другой».

По словам Кариса, решения для выхода из спорной ситуации определенно есть. «Я также верю в то, что мы готовы какое-то время жить в чуть более сложных условиях, учитывая, что сегодня украинцы воюют и за нас. Об этом всегда стоит думать, — сказал Карис. — Но понятно, что этим нужно заниматься, потому что есть люди, которые не могут справиться с ростом инфляции и цен».

Член Рийгикогу Ивари Падар (Социал-демократическая партия)сказал, что потребности людей, находящихся в группе риска, несомненно, следует облегчить. В дополнительном государственном бюджете быстрый рост цен был уравновешен повышением прожиточного минимума, что по словам Падара, является «абсолютным минимумом», который можно предложить нуждающимся.

«Я говорил о том, чтобы выделить дополнительные деньги на школьное питание, потому что на один евро, который сейчас платит государство, уже никак не справиться, — сказал он. — Школьная еда — это не просто горячее питание один раз в день, это также вопрос формирования пищевых привычек и вопрос популяризации местной еды».

Реформист Андрус Сеэме сказал, что если подорожание газа, о котором много говорят в Таллинне, напрямую не затрагивает так много людей на юге Эстонии, то подорожание автомобильное топливо больно бьет по здешнему населению.

«Автомобильное топливо касается абсолютно всех, потому что это неизбежные затраты — ездить то нужно», — сказал он.

Члены Рийгикогу не предложили хорошего рецепта, как справиться с растущей стоимостью жизни. «Если бы был хрустальный шар, который говорил, что нужно делать, это было бы хорошо, — сказал Сеэме. — Нужно думать, где можно сэкономить. Сократить потребление электроэнергии, выращивать собственные овощи. Я в этом году снова посадил картошку».

Ивари Падар также считает, что картофель помог эстонцам пережить трудные времена в прошлом и может помочь и сейчас. «Готовность к осени должна быть, и хорошо, что об этом говорят прямо сейчас», — добавил он.