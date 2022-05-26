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Куриное мясо ждет значительное подорожание

Аделе Йохансон
Куриное мясо ждет значительное подорожание
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Цех Tallegg в Табасалу.
Цех Tallegg в Табасалу. Фото: Andres Haabu

Жители Эстонии за последние 10 лет стали потреблять больше мяса, но, к сожалению, цены за это время прилично выросли и будут расти дальше, и производителям придется потрудиться, чтобы потребители делали выбор именно в их пользу, пишет Postimees.

Директор по маркетингу HK Scan Янне Лайк-Лыхмус сказала, что они, конечно же, следят за деятельностью всех конкурентов, которые предлагают свои товары в Эстонии. «Эстонским куриным мясом мы не можем удовлетворить потребности потребителей, значение зарубежного куриного мяса в Эстонии велико, и оно занимает свое место на рынке, однако качество этого мяса сомнительноЗа счет чего удается предлагать столь дешевые цены?» — спросила Лайк-Лыхмус.

Куриные окорочка из Польши можно купить по цене 2,50 евро за килограмм, эстонские стоят в несколько раз дороже. 70 процентов цены куриного мяса – это цена корма. «О человеке тоже говорят, что вы - это то, что вы едите».

В Эстонии тоже видно, что люди становятся более чувствительными к цене. По словам Лайк-Лыхмус, скорее сокращается потребление. В то же время куры, чье мясо произведено в Эстонии, могли быть выращены и в других местах, а в Эстонии это мясо лишь приправляют, нарезают и упаковывают.

Употребление мяса увеличилось

К сожалению, по словам Лайк-Лыхмус, продолжения роста цен можно ожидать и во второй половине года. «Роста цен не избегут те сферы, что связаны с местным производством и зерном. Насколько большим будет это повышение цен осенью и зимой, пока чистая спекуляция», — признала она.

Дабы угодить покупателям, HK Scan заказала у Nordstat опрос, чего еще люди хотят от куриного мяса. Наверное, неудивительно, что, как оказалось, люди не хотят есть вместе с мясом порцию антибиотиков - курятина без антибиотиков важна для 91% потребителей.

«Например, с 2018 года наши куры растут совершенно без антибиотиков. Это означает, что цыплята не получали антибиотики даже для лечения», — говорит Лайк-Лыхмус.

Использование гормонов роста в пищевой промышленности строго запрещено в Евросоюзе, но антибиотики разрешены. Лайк-Лыхмус заявила, что цыплят можно выращивать без антибиотиков. Для этого, конечно же, нужно много работать и держать птиц здоровыми и довольными, потому что стресс может привести и к заболеванию.

В десятилетнем срезе потребление мяса в целом в Эстонии увеличилось. И курятину, и свинину в Эстонии едят больше, чем раньше. «В среднем эстонец съедает около 30 кг курятины в год», — отметила она. Еще десять лет назад съедалось около 22-23 кг курятины на человека в год. Свинину едят еще больше, но любовь к курице увеличилась среди молодежи.

Лайк-Лыхмус отмечает, что тот факт, что пандемия коронавируса изменила и потребительские привычки людей. Людям нужно было что-то есть дома каждый день, и все больше и больше людей хотели продукты, которые можно было недолго думая поставить в духовку.

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