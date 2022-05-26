Страх войны заставил жителей Эстонии активно снимать наличные

Согласно статистике Банка Эстонии, в первом квартале этого года эстоноземельцы сняли со своих счетов почти на 25 процентов больше наличных, чем в первом квартале прошлого года.

По словам руководителя отдела повседневного обслуживания Coop Эрье Меттас, с одной стороны, причиной этого является общее повышение цен, в результате чего увеличилась сумма, снимаемая за одну операцию. С другой стороны, российская агрессия в Украине заставила эстонцев больше задумываться о кризисных ситуациях, для готовности к которым также запасаются деньгами.

Несмотря на то, что удельный вес транзакций с каждым годом сдвигается от операций с наличными к платежам картой, доступность наличных денег, по словам Меттас, должна быть обеспечена по всей Эстонии, и это особенно важно для обеспечения готовности к кризису. С годами использование наличных сократилось, поскольку удобными, безопасными и широко доступными стали платежи картой, смартфонами и часами.

Если в четвертом квартале 2020 года было выпущено в обращение банкнот на сумму более 317 миллионов евро, то год спустя эта сумма упала до 241 миллиона евро. В 2020 году было совершено более 27 млн ​​операций по снятию наличных, в 2021 году количество операций уменьшилось на 2 млн.

Количество наличных, снимаемых за одну транзакцию, с годами увеличилось. В первом квартале 2021 года средняя сумма снятия составила 139 евро, в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла до рекордного уровня - более чем на 20 процентов по сравнению со всеми предыдущими годами, - составив в среднем 169 евро.

В годовом сравнении общая сумма наличных денег, снятых со счетов жителей Эстонии, увеличилась на четверть. Кризисные ситуации, например, введенное в начале коронапандемии особое положение, или начало войны в Украине, еще больше увеличивают спрос.

Однако, по словам Меттас, количество компаний, предоставляющих услуги оборота наличных, значительно сократилось, так как спрос снижается, а правила, связанные с проверкой происхождения наличных и предотвращением отмывания денег, стали более строгими.

Для компаний, которые не работают с наличными ежедневно, работа с ними становится все более сложной и дорогостоящей. По мере уменьшения количества транзакций для многих компаний больше не является экономически целесообразным выполнять все требования безопасности и продолжать предоставлять услугу. Чем меньше населенный пункт, тем меньше клиентов, и услуга уже не окупается.

Наиболее наглядным примером меняющейся доступности наличных является сеть банкоматов. Если в конце 2008 года в Эстонии было более 1000 банкоматов, то в конце 2021 года использовалось только 696. Менее трети из них имеют возможность депозита.