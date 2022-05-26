Число пассажиров автобусов и поездов возвращается на допандемийный уровень

Пассажиропоток внутри Эстонии увеличивается как на автобусных, так и на железнодорожных рейсах - перевозчики отмечают, что в первую очередь сказывается восстановление после длинного кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Насколько сильно на количество пассажиров повлиял рост цен на топливо - сказать сложно, ведь выход из коронакризиса и подорожание цен на топливо пришлись примерно на одно время, - отмечает исполнительный директор Lux Express Ингмар Рооз. - Наши расчеты показывают, что в апреле пассажиропоток увеличился на 10-12% именно из-за высоких цен на заправках".