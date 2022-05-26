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Эстония поддерживает инициативу ЕК о помощи Украине в экспорте сельхозпродукции

BNS
Эстония поддерживает инициативу ЕК о помощи Украине в экспорте сельхозпродукции
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Оптовая цена дизельного топлива со специальной маркировкой должна снизиться на семь процентов, или на 9,5 цента.
Оптовая цена дизельного топлива со специальной маркировкой должна снизиться на семь процентов, или на 9,5 цента. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Правительство утвердило в четверг точку зрения, согласно которой Эстония поддерживает инициативу Еврокомиссии об оказании помощи Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции и об обеспечении лучшей интеграции инфраструктуры Украины в инфраструктуру Европейского союза.

Поддержка экспорта украинской сельхозпродукции будет обсуждена на предстоящем в понедельник и вторник заседании ЕС, это часть позиции, с которой Эстония и выходит на заседание совета министров транспорта 2 июня, сообщил пресс-секретарь правительства.

Правительство также одобрило позицию Эстонии по другим вопросам, которые будут обсуждаться на заседании совета министров транспорта.

Эстония поддерживает оба постановлений, которые предстояит обсудить: одно из них касается воздушного транспорта, а другое — экономного обращения с судовым топливом.

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