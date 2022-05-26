Правительство утвердило в четверг точку зрения, согласно которой Эстония поддерживает инициативу Еврокомиссии об оказании помощи Украине в экспорте сельскохозяйственной продукции и об обеспечении лучшей интеграции инфраструктуры Украины в инфраструктуру Европейского союза.
Эстония поддерживает инициативу ЕК о помощи Украине в экспорте сельхозпродукции
Эстония поддерживает инициативу ЕК о помощи Украине в экспорте сельхозпродукции
Поддержка экспорта украинской сельхозпродукции будет обсуждена на предстоящем в понедельник и вторник заседании ЕС, это часть позиции, с которой Эстония и выходит на заседание совета министров транспорта 2 июня, сообщил пресс-секретарь правительства.
Правительство также одобрило позицию Эстонии по другим вопросам, которые будут обсуждаться на заседании совета министров транспорта.
Эстония поддерживает оба постановлений, которые предстояит обсудить: одно из них касается воздушного транспорта, а другое — экономного обращения с судовым топливом.
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