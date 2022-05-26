Эстония поддерживает инициативу ЕК о помощи Украине в экспорте сельхозпродукции

Поддержка экспорта украинской сельхозпродукции будет обсуждена на предстоящем в понедельник и вторник заседании ЕС, это часть позиции, с которой Эстония и выходит на заседание совета министров транспорта 2 июня, сообщил пресс-секретарь правительства.

Правительство также одобрило позицию Эстонии по другим вопросам, которые будут обсуждаться на заседании совета министров транспорта.