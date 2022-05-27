Ректор ТлУ: платное высшее образование аукнется экономической сегрегацией

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире ректор Таллиннского университета (ТЛУ) Тыну Вийк.

Фрагмент беседы:

– Насколько обострились финансовые проблемы университетов в текущей ситуации?

– Эти вопросы стояли весьма остро еще до войны и резкого роста цен на энергоносители. Нынешняя ситуация только добавила проблем к уже имеющимся. В последние 6–7 лет финансирование высшего образования застопорилось на одном уровне. Это означает, что покупательская способность преподавателей сокращается на 5-7% в год. Сейчас инфляция достигла такого уровня, что составляет уже 1/5 зарплаты.

– До нас доносятся отголоски сложных переговоров вузов с правительством. Близится ли дело к компромиссу?

– Переговоры ведутся безуспешно уже полгода. Мы вообще не продвинулись вперед. Теперь вузы требуют увеличь финансирование на 15% в год, чтобы достичь уровня 2013 года. Мы терпеливо разъясняем свои позиции, совет ректоров встретился со всеми парламентскими фракциями, но никаких решений до сих пор нет. Теперь мы ждем осени, когда начнется составление бюджета на 2023 год. Совет ректоров заявил, что административный договор между университетами и Минобразования не будет подписан до тех пор, пока цифры об увеличении финансирования не утвердит правительство.

Если ежегодно увеличивать финансирование вузов на 15%, то к 2025–2026 году мы сможет достичь уровня 2013–2014 учебного года. Проблема в том, что средняя зарплата в Эстонии постепенно поднималась, а вот университетские зарплаты почти не росли.

Преподаватели вузов, готовящие педагогов для школ, получают меньше, чем школьные учителя.

– Больше нет сил терпеть?

– Дело даже не в терпении. Люди просто уходят, и не всегда сразу из университета – они подаются в науку (на научный центр приходит 1/3 деятельности университета) и перестают учить студентов или сводят преподавательскую деятельность к минимуму.

Преподавание в вузе за последние семь лет превратилось в самое непрестижное занятие в университете.

– И, соответственно, тут уже возникает вопрос о качестве образования…

– Конечно!

– Если сложные переговоры к желанному результату не приведут, на что готов пойти ТлУ? Какие программы будут урезаны? Скольких бесплатных учебных мест не досчитается вуз?

– Мы уже сокращаем программы и учебные места. В случае провала переговоров останутся только плохие и наихудшие варианты.

Будем вынуждены и дальше сокращать программы, снижать количество предметов по выбору. Полагаю, что усилится нежелание ученых участвовать в учебном процессе, они будут нацелены на другое – получение грантов из ЕС и из программ на ученую деятельность в Эстонии.

Возникнет вопрос, зачем вообще существуют университеты, которые были задуманы для воспитания новых поколений интеллигенции в этой стране? Данная функция становится все менее значимой.

– Какие программы и расходы уже урезали в ТлУ?