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Ректор ТлУ: платное высшее образование аукнется экономической сегрегацией

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Ректор ТлУ: платное высшее образование аукнется экономической сегрегацией
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  • Рискованно оставлять за дверями вузов тех, у кого нет денег
  • Вузы вынуждены экономить на воспитании интеллигенции
  • ТЛУ уже сокращает программы и учебные места

К чему приведет недофинансирование университетов? Возможно ли закрытие программ и сокращение бесплатных учебных мест? Ведутся ли поиски компромисса?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире ректор Таллиннского университета (ТЛУ) Тыну Вийк.

Фрагмент беседы:

– Насколько обострились финансовые проблемы университетов в текущей ситуации?

– Эти вопросы стояли весьма остро еще до войны и резкого роста цен на энергоносители. Нынешняя ситуация только добавила проблем к уже имеющимся. В последние 6–7 лет финансирование высшего образования застопорилось на одном уровне. Это означает, что покупательская способность преподавателей сокращается на 5-7% в год. Сейчас инфляция достигла такого уровня, что составляет уже 1/5 зарплаты.

– До нас доносятся отголоски сложных переговоров вузов с правительством. Близится ли дело к компромиссу?

– Переговоры ведутся безуспешно уже полгода. Мы вообще не продвинулись вперед. Теперь вузы требуют увеличь финансирование на 15% в год, чтобы достичь уровня 2013 года. Мы терпеливо разъясняем свои позиции, совет ректоров встретился со всеми парламентскими фракциями, но никаких решений до сих пор нет. Теперь мы ждем осени, когда начнется составление бюджета на 2023 год. Совет ректоров заявил, что административный договор между университетами и Минобразования не будет подписан до тех пор, пока цифры об увеличении финансирования не утвердит правительство.

Если ежегодно увеличивать финансирование вузов на 15%, то к 2025–2026 году мы сможет достичь уровня 2013–2014 учебного года. Проблема в том, что средняя зарплата в Эстонии постепенно поднималась, а вот университетские зарплаты почти не росли.

Преподаватели вузов, готовящие педагогов для школ, получают меньше, чем школьные учителя.

– Больше нет сил терпеть?

– Дело даже не в терпении. Люди просто уходят, и не всегда сразу из университета – они подаются в науку (на научный центр приходит 1/3 деятельности университета) и перестают учить студентов или сводят преподавательскую деятельность к минимуму.

Преподавание в вузе за последние семь лет превратилось в самое непрестижное занятие в университете.

– И, соответственно, тут уже возникает вопрос о качестве образования…

– Конечно!

– Если сложные переговоры к желанному результату не приведут, на что готов пойти ТлУ? Какие программы будут урезаны? Скольких бесплатных учебных мест не досчитается вуз?

– Мы уже сокращаем программы и учебные места. В случае провала переговоров останутся только плохие и наихудшие варианты.

Будем вынуждены и дальше сокращать программы, снижать количество предметов по выбору. Полагаю, что усилится нежелание ученых участвовать в учебном процессе, они будут нацелены на другое – получение грантов из ЕС и из программ на ученую деятельность в Эстонии.

Возникнет вопрос, зачем вообще существуют университеты, которые были задуманы для воспитания новых поколений интеллигенции в этой стране? Данная функция становится все менее значимой.

– Какие программы и расходы уже урезали в ТлУ?

– Пока мы сокращаем лишь некоторые программы в ТлУ. Например, информационные науки – речь идет в том числе о подготовке специалистов для библиотек, которые переводятся на цифровую основу. Сокращаются природоведение, интегрированные ремесленные науки, где готовятся учителя труда. Очень печально, что приходится идти на такие шаги.

– На русскоязычных программах экономия тоже скажется?

– У нас есть некоторые программы, где довольно много преподается на русском языке. Это касается подготовки специалистов по русской литературе и пишущих на русском языке журналистов. Необходимость экономить скажется на всех программах.

Учебные программы, которые преподаются на эстонском или в которых большая часть предметов изучается на эстонском, пока бесплатны. И только англоязычные программы платные.

– Возможно ли частичное восстановление платного образования на всех программах? Как вы лично относитесь к этой идее?

– Не знаю, насколько это вероятно. Лично я отношусь с большой осторожностью к такой идее. По мнению политиков, денег налогоплательщиков на высшее образование просто не хватает, и выход в том, чтобы брать их со студентов или их родителей.

Самая большая проблема, которая будет сопутствовать всему этому, – это экономическая сегрегация. Часть молодежи лишится доступа к высшему образованию.

В маленькой стране, где человеческий ресурс ограничен, недопустимо оставлять за дверями вузов тех ребят, у родителей которых просто нет денег.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: высшее образование снова станет платным? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber
Студия Postimees: высшее образование снова станет платным? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber Фото: Tairo Lutter
  • Насколько обострились финансовые проблемы университетов?
  • Придется ли ТлУ сокращать учебные программы и бесплатные места?
  • Возможно ли частичное восстановление платного образования?
  • Приносят ли доходы платные англоязычные программы? 
  • Какова ситуация с зарплатами персонала?
  • Сказался ли кризис на финансировании научной деятельности? 
  • На что готов пойти ТлУ, если правительство не увеличит финансирование?
  • К каким изменениям нужно готовиться студентам?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Gerry Weber 

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