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Студия Postimees: высшее образование снова станет платным?

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: высшее образование снова станет платным?
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К чему приведет недофинансирование университетов? Возможно ли закрытие программ и сокращение бесплатных учебных мест? Ведутся ли поиски компромисса?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире ректор Таллиннского университета (ТЛУ) Тыну Вийк. Смотрите интервью в 11:00!

  • Насколько обострились финансовые проблемы университетов?
  • Придется ли ТЛУ сокращать учебные программы и бесплатные места?
  • Возможно ли частичное восстановление платного образования?
  • Приносят ли доходы платные англоязычные программы? 
  • Какова ситуация с зарплатами персонала?
  • Сказался ли кризис на финансировании научной деятельности? 
  • На что готов пойти ТЛУ, если правительство не увеличит финансирование?
  • К каким изменениям нужно готовиться студентам?
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