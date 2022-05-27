К чему приведет недофинансирование университетов? Возможно ли закрытие программ и сокращение бесплатных учебных мест? Ведутся ли поиски компромисса?
Студия Postimees: высшее образование снова станет платным?
11:00
Студия Postimees: высшее образование снова станет платным?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире ректор Таллиннского университета (ТЛУ) Тыну Вийк. Смотрите интервью в 11:00!
- Насколько обострились финансовые проблемы университетов?
- Придется ли ТЛУ сокращать учебные программы и бесплатные места?
- Возможно ли частичное восстановление платного образования?
- Приносят ли доходы платные англоязычные программы?
- Какова ситуация с зарплатами персонала?
- Сказался ли кризис на финансировании научной деятельности?
- На что готов пойти ТЛУ, если правительство не увеличит финансирование?
- К каким изменениям нужно готовиться студентам?
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