Как заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сейчас никто не может предсказать, как скоро закончится война России с Украиной, и надо быть готовыми к тому, что она может продлиться еще долго.
Генсек НАТО: надо быть готовым к тому, что война России с Украиной продлится долго
Генсек НАТО: надо быть готовым к тому, что война России с Украиной продлится долго
"Мы должны быть готовы к долгой дороге. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, а также быть готовыми делать это в течение длительного времени и иметь достаточно снаряжения для этого. Потому что это все больше и больше война на истощение", - сказал Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr.
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