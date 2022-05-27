Генсек НАТО: надо быть готовым к тому, что война России с Украиной продлится долго

"Мы должны быть готовы к долгой дороге. И поэтому я призываю союзников оказать поддержку, а также быть готовыми делать это в течение длительного времени и иметь достаточно снаряжения для этого. Потому что это все больше и больше война на истощение", - сказал Столтенберг в интервью греческому порталу Capital.gr.