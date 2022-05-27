Исследование: чаще всего жители Эстонии отказываются от покупки автомобиля из-за высокой цены

Почти половина опрошенных считает, что покупку автомобиля следует отложить. Основной причиной такого решения является чересчур высокие цены. Такой ответ дали 32% желающих приобрести новый автомобиль, и 30% тех, кто отдает предпочтение подержанному.

Порядка двадцати процентов респондентов намерены потратить свои сбережения на что-то иное; по мнению 15% очереди за новыми автомобилями слишком длинные, и такой же процент ответивших отказывается от покупки автомобиля, поскольку считает, что автомобиль им уже не столь нужен, поскольку они пользуются общественным транспортом и больше работают удаленно.

Руководитель группы If Kindlustus по ущербу транспортным средствам Таави Круус сказал, что тех, кому на сегодняшний день уже не столь нужен автомобиль, насчитывается больше всего в столице. Но чаще всего люди отказываются от покупки автомобиля из-за высокой цены.

«13% опрошенных планируют купить автомобиль в следующем году, 25% опрошенных – через 2-3 года, и 12% — через 4-5 лет и более. Целых 38% респондентов не смогли ответить на этот вопрос, что неудивительно, т.к. в настоящее время достаточно много неясного как вследствие проблем с поставкой новых автомобилей, так и в плане запчастей и деталей кузова», — пояснил Круус.

Молодые люди желают приобрести подержанный автомобиль по разумной цене

Для молодых людей в возрасте 18-24 лет важнейшим вопросом при покупке автомобиля является цена. Половина тех, кто откладывает покупку автомобиля, делают это именно потому, что, по их оценке, цены на подержанные машины слишком высокие.

По словам Крууса, помимо поиска подходящего автомобиля, важным аспектом является его содержание. «Сегодня рынок запчастей и деталей кузова повсеместно испытывает трудности с поставками. К счастью, ремонт у нас делают на очень хорошем уровне и, например, сколы на стеклах, царапины, небольшие дырки или трещины на бампере можно быстро и качественно отремонтировать. Конечно, если какая-либо деталь получила значительные повреждения, единственным выходом остается ее замена. В этом случае мы зависим от поставки запчастей», — добавил Круус.

Руководитель группы по ущербу транспортным средствам пояснил, что при покупке автомобиля будет разумно подумать не только об обязательном дорожном страховании, но также и о страховании каско, поскольку сегодня цены даже на небольшой кузовной ремонт начинаются от полутысячи евро. К сожалению, некоторые ДТП предотвратить невозможно: например, водитель может обнаружить на автостоянке свою машину поцарапанной; также даже при самой осторожной езде в темное время суток не всегда удается избежать столкновения с выпрыгнувшим на дорогу диким животным.

В других странах Балтии мнения потенциальных покупателей распределились примерно так же. В то время как 46% эстонских респондентов откладывают покупку автомобиля на будущее, в Латвии таковых насчитывается 47%, и в Литве — 51%. Жителей Эстонии больше, чем их южных соседей, беспокоят высокие цены на новые автомобили, их небольшой ассортимент, а также слишком долгое время ожидания поставки нового автомобиля. Жители Латвии и Литве несколько чаще желают потратить свои сбережения на покупку не автомобиля, а чего-то иного.