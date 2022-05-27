Пт, 27.05.2022
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Сборная США уверенно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

rus.postimees.ee
Сборная США уверенно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира
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ЧМ по хоккею 2022, матч США-Щвейцария.
ЧМ по хоккею 2022, матч США-Щвейцария. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/IMAGO/Lehtikuva

Сборная США одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинальной встрече в рамках чемпионата мира 2022 года по хоккею со счётом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0), сообщает «Чемпионат»

У американской команды заброшенными шайбами отличились нападающий Бен Майерс (дубль), которому ассистировали Киффер Беллоуз и Люк Хьюз, а также Карсон Кульман и Шон Фаррелл во втором случае, а также форвард Адам Годетт, голевой пас на счету Эндрю Пика.

Сборная США в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Финляндии, встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом матче полуфинала между собой встретятся команды Канады и Чехии. Финал и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.

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