Сборная США уверенно обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал чемпионата мира

У американской команды заброшенными шайбами отличились нападающий Бен Майерс (дубль), которому ассистировали Киффер Беллоуз и Люк Хьюз, а также Карсон Кульман и Шон Фаррелл во втором случае, а также форвард Адам Годетт, голевой пас на счету Эндрю Пика.

Сборная США в полуфинале чемпионата мира сыграет со сборной Финляндии, встреча состоится в субботу, 28 мая. В другом матче полуфинала между собой встретятся команды Канады и Чехии. Финал и игра за третье место пройдут в воскресенье, 29 мая.