Пярнуский "Садам" выиграл третий подряд матч в финальной серии у команды "Тартуского университета" со счетом 73:60 (23:20, 15:19, 18:15, 17:6) и впервые стал чемпионом Эстонии, сообщает rus.err.ee.
Пярнуский "Садам" впервые стал чемпионом Эстонии по баскетболу
Пярнуский "Садам" впервые стал чемпионом Эстонии по баскетболу
Хотя в третьей четверти тартусцы какое-то время вели 50:43, следующий период уже был за пярнусцами. В начале последней четверти разрыв увеличился более чем на десять очков и окончательный счет был 73:60 в пользу "Садама".
У тартусцев были проблемы с дальними бросками - только четыре из 27 были точными, у пярнусцев соответствующий показатель - 11/24.
У "Садама" лучшим был Роберт Валге, принесший команде 18 очков, и Андрис Мистер - 16 очков. Артур Конончук и Артурас Валейка принесли команде по 12 очков.