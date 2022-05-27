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Пярнуский "Садам" впервые стал чемпионом Эстонии по баскетболу

rus.postimees.ee
Пярнуский "Садам" впервые стал чемпионом Эстонии по баскетболу
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Чемпионы Эстонии - команда "Садам".
Чемпионы Эстонии - команда "Садам". Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Пярнуский "Садам" выиграл третий подряд матч в финальной серии у команды "Тартуского университета" со счетом 73:60 (23:20, 15:19, 18:15, 17:6) и впервые стал чемпионом Эстонии, сообщает rus.err.ee.

Хотя в третьей четверти тартусцы какое-то время вели 50:43, следующий период уже был за пярнусцами. В начале последней четверти разрыв увеличился более чем на десять очков и окончательный счет был 73:60 в пользу "Садама".

У тартусцев были проблемы с дальними бросками - только четыре из 27 были точными, у пярнусцев соответствующий показатель - 11/24.

У "Садама" лучшим был Роберт Валге, принесший команде 18 очков, и Андрис Мистер - 16 очков. Артур Конончук и Артурас Валейка принесли команде по 12 очков.

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