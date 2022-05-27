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Ратас требует от Сависаара обосновать объемы вырубки, а у чиновников нет даже анализа

Юлле Харью
Ратас требует от Сависаара обосновать объемы вырубки, а у чиновников нет даже анализа
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Юри Ратас требует, чтобы Эрки Сависаари разъяснил общественности решение увеличить объем вырубки лесов, но министр окружающей среды пока не представил никакого фактического обоснования.
Юри Ратас требует, чтобы Эрки Сависаари разъяснил общественности решение увеличить объем вырубки лесов, но министр окружающей среды пока не представил никакого фактического обоснования. Фото: FOTO: Kollaaž

Несмотря на неоднократные вопросы, министр окружающей среды Эрки Сависаар (Центристская партия) не ответил, на основании каких данных он увеличил объем вырубки государственного леса. В Министерстве экономики и коммуникаций  признали, что у них отсутствует какой-либо экономической анализ.

«Эрки Сависаар должен объяснить общественности и обосновать, чем это решение обернется для природы и экономики, и почему, по его мнению, это решение все же было необходимо», — потребовал от Сависаара председатель Центристской партии Юри Ратас.

Вчера Эрки Сависаар опубликовал сообщение в своем аккаунте в Facebook, в котором продолжил утверждать, что «производители тепловой энергии и предприятия деревообрабатывающей промышленности страдают от нехватки сырья». Никаких цифр или объяснений, подтверждающих это, он не привел.

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