Несмотря на неоднократные вопросы, министр окружающей среды Эрки Сависаар (Центристская партия) не ответил, на основании каких данных он увеличил объем вырубки государственного леса. В Министерстве экономики и коммуникаций признали, что у них отсутствует какой-либо экономической анализ.
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Ратас требует от Сависаара обосновать объемы вырубки, а у чиновников нет даже анализа
Ратас требует от Сависаара обосновать объемы вырубки, а у чиновников нет даже анализа
«Эрки Сависаар должен объяснить общественности и обосновать, чем это решение обернется для природы и экономики, и почему, по его мнению, это решение все же было необходимо», — потребовал от Сависаара председатель Центристской партии Юри Ратас.
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