По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата в первом квартале составила 1593 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году.
Статистика: насколько выросла средняя зарплата в Эстонии?
По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сферах информации и связи (2871 евро), финансовой и страховой деятельности (2764 евро) и в энергетике (2655 евро). «Наиболее низкой зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1162 евро)», – сказал Таркиайнен.
Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017–I квартал 2022
Год
Квартал
Средняя месячная брутто-зарплата, евро
Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %
2017
I
1153
5,7
II
1242
6,8
III
1201
7,4
IV
1271
7,5
2018
I
1242
7,7
II
1321
6,4
III
1291
7,5
IV
1384
8,9
2019
I
1341
7,9
II
1419
7,4
III
1397
8,2
IV
1472
6,3
2020
I
1404
4,8
II
1433
1
III
1441
3,2
IV
1515
2,9
2021
I
1473
4,9
II
1538
7,3
III
1553
7,8
IV
1625
7,3
2022
I
1593
8,1
В первом квартале средняя зарплата сократилась лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%). «Более всего зарплата выросла в секторе энергетики (15,7%), а также в сфере услуг по проживанию и питанию (15%)», – добавил Таркиайнен.
Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1744 евро) и Тартуском уезде (1583 евро), а самой низкой – в Валгаском уезде (1130 евро) и Хийуском уезде (1033 евро). За год зарплаты более всего выросли в Пылваском уезде (на 14,8%) и Ида-Вируском уезде (на 13,2%). В сравнении с первым кварталом прошлого года средняя брутто-зарплата понизилась в Хийуском уезде (10,1%) и Валгаском уезде (0,8%).