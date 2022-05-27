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Статистика: насколько выросла средняя зарплата в Эстонии?

rus.postimees.ee
Статистика: насколько выросла средняя зарплата в Эстонии?
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Marko Saarm / Sakala

По данным Департамента статистики, средняя брутто-зарплата в первом квартале составила 1593 евро, то есть была на 8,1% больше, чем в это же время в прошлом году.

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сферах информации и связи (2871 евро), финансовой и страховой деятельности (2764 евро) и в энергетике (2655 евро). «Наиболее низкой зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1162 евро)», – сказал Таркиайнен.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017–I квартал 2022

Год

Квартал

Средняя месячная брутто-зарплата, евро

Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, %

2017

I

1153

5,7

 

II

1242

6,8

 

III

1201

7,4

 

IV

1271

7,5

2018

I

1242

7,7

 

II

1321

6,4

 

III

1291

7,5

 

IV

1384

8,9

2019

I

1341

7,9

 

II

1419

7,4

 

III

1397

8,2

 

IV

1472

6,3

2020

I

1404

4,8

 

II

1433

1

 

III

1441

3,2

 

IV

1515

2,9

2021

I

1473

4,9

 

II

1538

7,3

 

III

1553

7,8

 

IV

1625

7,3

2022

I

1593

8,1

В первом квартале средняя зарплата сократилась лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%). «Более всего зарплата выросла в секторе энергетики (15,7%), а также в сфере услуг по проживанию и питанию (15%)», – добавил Таркиайнен.

Самой высокой месячная брутто-зарплата по-прежнему была в Харьюском уезде (1744 евро) и Тартуском уезде (1583 евро), а самой низкой – в Валгаском уезде (1130 евро) и Хийуском уезде (1033 евро). За год зарплаты более всего выросли в Пылваском уезде (на 14,8%) и Ида-Вируском уезде (на 13,2%). В сравнении с первым кварталом прошлого года средняя брутто-зарплата понизилась в Хийуском уезде (10,1%) и Валгаском уезде (0,8%).

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