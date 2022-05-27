Статистика: насколько выросла средняя зарплата в Эстонии?

По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сферах информации и связи (2871 евро), финансовой и страховой деятельности (2764 евро) и в энергетике (2655 евро). «Наиболее низкой зарплата была в сфере услуг по проживанию и питанию (974 евро), в сфере предоставления прочих видов услуг (1160 евро) и в сфере операций с недвижимостью (1162 евро)», – сказал Таркиайнен.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее изменения, I квартал 2017–I квартал 2022

Год Квартал Средняя месячная брутто-зарплата, евро Изменение в сравнении с тем же периодом предыдущего года, % 2017 I 1153 5,7 II 1242 6,8 III 1201 7,4 IV 1271 7,5 2018 I 1242 7,7 II 1321 6,4 III 1291 7,5 IV 1384 8,9 2019 I 1341 7,9 II 1419 7,4 III 1397 8,2 IV 1472 6,3 2020 I 1404 4,8 II 1433 1 III 1441 3,2 IV 1515 2,9 2021 I 1473 4,9 II 1538 7,3 III 1553 7,8 IV 1625 7,3 2022 I 1593 8,1

В первом квартале средняя зарплата сократилась лишь в сфере предоставления прочих видов услуг (1,3%). «Более всего зарплата выросла в секторе энергетики (15,7%), а также в сфере услуг по проживанию и питанию (15%)», – добавил Таркиайнен.