В День защиты детей появится детская марка

Дизайн марки оформил Прийт Реа, и напечатана она в типографии Vaba Maa. Тираж – 15 000 экземпляров, номинальная стоимость – 0,90 евро, что подходит для пересылки по Эстонии. Почтовая марка и конверт первого дня появятся в продаже в интернет-магазине Omniva и почтовых отделениях по всей Эстонии. Штамп первого дня используется в почтовом отделении Тоомпеа.

Детскую марку можно будет увидеть в Таллиннском зоопарке, в палатке Omniva 1 июня с 11 до 17 часов. Палатка будет находиться у северных ворот, расположенных на въезде со стороны Палдиского шоссе. Детей ждут разные занятия: можно будет самим раскрасить открытки, купить почтовые марки и тут же отправить открытки. Будет проведена игра на пересеченной местности, а также можно будет посмотреть на увеличенные копии почтовых марок, на которых изображены животные и птицы. На День защиты детей в Таллиннском зоопарке запланировано еще много интересных мероприятий: смотрите информацию на сайте зоопарка! Посетителям младше 19 лет вход бесплатный.