Экспорт украинского зерна спровоцировал многодневную пробку в Черном море у Дуная

Около 100 судов стоят в Черном море у румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь к Дунайским портам Украины, Румынии и Молдовы.

Почти треть застрявших судов должны вывезти украинские зерновые грузы из украинских портов на Дунае. "В Румынии не хватает лоцманов для проводки судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика", – описывает причину возникновения затора основатель консалтинговой компании The Charterers Олег Солодухов.

Украина через морские порты экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около $47 млрд. После начала полномасштабной войны, развязанной Россией, все украинские порты, кроме дунайских, прекратили работу. Последние переориентировали на себя часть экспорта.

Из-за войны украинские порты на Дунае увеличили количество грузоотправлений в четыре раза, говорит заместитель министра инфраструктуры Юрия Васькова. Теперь, по данным Минагрополитики, на них приходится 24% экспорта.

Опрошенные грузовладельцы говорят, что румынская сторона проводит по каналу не более пяти судов в сутки – это в разы меньше, чем нужно. Несколько недель назад время ожидания очереди на проход по каналу составляло четыре–семь дней, говорит Солодухов. Каждые сутки затор растет. Судно, которое станет на рейд сегодня, должно ждать своей очереди на проход по каналу около трех недель.

Средний период ожидания судозахода в украинские порты с начала войны составляет 14 дней.

Двухнедельный простой в устье Дуная стоит владельцам грузов около трети стоимости фрахта. "Теперь судовладельцы начисляют время фрахта не с момента захода в порт, а с момента попадания в пробки", – говорит Солодухов.

Это приводит к дополнительным потерям в $150 000-200 000 в партии 3000-6000 т любого груза, подсчитал представитель транспортной компании Neptune Lines Андрей Соколов.

По информации источника Forbes в Мининфраструктуры, Украина предложила Румынии несколько вариантов разблокирования канала:

увеличить период разрешенного движения судов на два часа (сейчас канал работает только в светлую часть суток);

разрешить проход судов в ночное время на случай затора;

увеличить максимально допустимую скорость;

оформлять входные суда на рейде, пока они ожидают судозахода, а не в самом порту Сулина;

привлечь к погранично-таможенному обследованию в порту Сулина дополнительные причалы для обеспечения обследования одновременно не менее шести судов (сейчас одновременное оформление осуществляют только на двух причалах);

осуществлять рейдовую перевалку в портах Сулина и Констанца, а также на 61 миле реки Дунай (при отсутствии свободных портовых мощностей портов)

Также Украина предложила перебазировать лоцманов из закрытых украинских портов вместе с катерами в Румынию. Соколов говорит, что проблему дефицита лоцманов это не решит, поскольку на переподготовку нужно не менее года. Ускорить оборачиваемость лоцманов может их частичное привлечение на сопровождение только тяжелыми для прохода участками канала, – говорит Солодухов.

Ранее сообщалось, что США и Европа работают над планами по вывозу зерна из Украины. Канада тоже готова помочь в этом процессе.