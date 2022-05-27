Соучастника похищений оппонентов Лукашенко будут судить за пределами страны. Главное в Беларуси за неделю

В Швейцарии будут судить экс-бойца белорусского СОБРа Юрия Гаравского, который признался в соучастии в похищении и убийстве политических оппонентов Лукашенко, пишет издание DW.

Речь идет о событиях 1999 года, когда в Беларуси пропали без вести экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко, бизнесмен Анатолий Красовский и экс-глава Центризбиркома Беларуси Виктор Гончар.

Более 20 лет родные и близкие погибших пытаются добиться правды об их судьбе.

В 2019 году бывший белорусский спецназовец Юрий Гаравский дал резонансное интервью Deutsche Welle, в котором признался, что входил в состав группы, похитившей и убившей Юрия Захаренко, Виктора Гончара и Анатолия Красовского.

Он рассказал, где были захоронены тела убитых, и заявил, что расправы совершались с ведома высших должностных лиц Беларуси.

Потерпевшими по делу проходят дочь Юрия Захаренко Елена и дочь Анатолия Красовского Елена.

Как пишет DW, в прошлом году Гаравского вызвали в Швейцарии на несколько допросов, после чего прокуратура возбудила уголовное дело о неоднократном похищении людей. Суд над Гаравским пройдет летом-осенью этого года.

«Я готов дать показания в Страсбурге, в Германии, здесь, в Швейцарии. Я готов отбыть наказание в любой из европейских стран по европейским законам, но не нашим [белорусским]», - рассказал во время встречи с Еленой Захаренко Гаравский в феврале 2020 года.

Юрий Гаравский с 2018 года живет в Швейцарии, где он получил убежище. В Беларуси у него остались родственники. По словам Гаравского, после выхода интервью на его родных начало оказываться давление со стороны КГБ. В Беларуси, по словам бывшего спецназовца, против него возбуждено уголовное дело.

Приговор Софье Сапеге вступил в силу

Адвокат осужденной на шесть лет колонии россиянки Софьи Сопеги не будет обжаловать приговор. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Беларуси.

«Приговор Гродненского областного суда от 6 мая 2022 года в отношении Софьи Сапеги не обжалован и вступил в законную силу», - говорится в сообщении.

24 мая сбор средств для погашения исков к Софье Сапеге объявила российская журналистка и общественный деятель Екатерина Винокурова. Речь идет почти о 90 тысячах долларов.

«Софью Сапегу предал ее собственный молодой человек, Протасевич. Я считаю, что надо добиться, чтобы ее или помиловал Лукашенко, или депортировали к нам, в Россию».

6 мая Гродненский суд приговорил Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси», где публиковались персональные данные и сведения о частной жизни госслужащих.

Лукашенко создает Южное оперативное командование