Весна бросила на сцену цветы танца

Танцевальный концерт «Древняя история в музыке» открыли дети из школы «Fleur» номером «Весенние цветы», который на музыку Нейта Файфилда поставила руководитель школы Сигне Йыги. Солировал маленький Хуго Лайдус, единственный представитель сильного пола на этом вечере.

Затем выступили гости: сначала из таллиннской танцевальной школы Noor Ballett Fouetté, а следом учащиеся балетной студии школы Kaur из Раквере.

Первоклассники школы Fleur исполнили «Праздник дождя» в постановке Светланы Унди. Фото: Сулев Куузе

Без декораций

На сцене не было декораций, что ничуть не портило впечатления: музыка и игра света помогала сценическим движениям и костюмам юных танцоров проявить себя в лучшем виде.

Танцует София Шкут, класс Аллы Лиллеорг. Фото: Сулев Куузе

Программа была разнообразной. Серьезные танцевальные выступления перемежались более веселыми, классический балет на пуантах чередовался с номерами в стиле модерн и эстрадного танца, а между групповыми выходами вызывали восхищение выступления солистов.

Керту Вярник отличилась замечательной пластичностью, ритмичностью и технической точностью уже в середине первой части концерта. Она исполнила вариацию Флоры из балета Риккардо Дриго «Пробуждение Флоры». Ученица той же школы, София Шкут, тоже снискала восторженные возгласы публики за исполнение вариации Лизы из балета Петера Людвига Гертеля «Тщетная предосторожность».

«Fleur» также показала эстрадные танцы. Фото: Сулев Куузе

Обе юные балерины представляли на концерте классическую технику на пуантах и являются ученицами Аллы Лиллеорг, которую своим блестящим выступлением не подвела и Элианн Лаур.

Действие на сцене развивалось по нарастающей, и завершился концерт «Вальсом цветов» из балета Чайковского «Щелкунчик».

В честь Тийта и Аллы Лиллеорг

На финальный поклон под аплодисменты публики на сцену вышла и Алла Лиллеорг. Ранее, вместе со своим мужем Тийтом Лиллеоргом (25 ноября 1941 г. - 15 января 2021 г.), она руководила школой танцев «Ида», а после кончины супруга прервала свою деятельность. Танцевальная школа «Ида» присоединилась к MTÜ Carol, и вместе они образовали танцевально-балетную школу, получившую название Fleur как дань уважения Алле и Тийту Лиллеорг (фамилия переводится с эстонского как «цветочная долина»). В январе этого года Алла вернулась к своим ученикам, к настоящему времени - уже четвертого и шестого классов.

Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, провести традиционный танцевальный концерт балетной школы Ида в 2020 и 2021 годах не удалось. Теперь же зрителям снова преподнесли цветы танца и балета.