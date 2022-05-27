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Госчиновники бесплатно паркуются в Старом городе, не оставляя мест жильцам

Kuuuurija
Госчиновники бесплатно паркуются в Старом городе, не оставляя мест жильцам
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claire_rus_kuuuurija_h13_ep17_parkimine_vanalinnas.mp4
claire_rus_kuuuurija_h13_ep17_parkimine_vanalinnas.mp4 Фото: Pilt videost

В то время, как рядовому гражданину за парковку в Старом городе Таллинна приходится платить огромные деньги, улицы Старого города заполнены машинами работников госучреждений, которые могут пользоваться этими парковочными местами совершенно бесплатно - на основании особого разрешения. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.

Такая ситуация возмущает местное население. Райво, живущий на перекрестке улиц Пикк и Пагари в Старом городе ежедневно днем с огнем ищет свободное место для парковки, поскольку все пространство возле его дома занято роскошными автомобилями Министерства внутренних дел.

То же самое касается и участка перед зданием почты за Невским собором - здесь целыми днями стоят автомобили с парковочными картами канцелярии Рийгикогу.

Kuuuurija задается вопросом: где тогда должны парковаться местные жители или те, кто хочет посетить почту?

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