Госчиновники бесплатно паркуются в Старом городе, не оставляя мест жильцам

В то время, как рядовому гражданину за парковку в Старом городе Таллинна приходится платить огромные деньги, улицы Старого города заполнены машинами работников госучреждений, которые могут пользоваться этими парковочными местами совершенно бесплатно - на основании особого разрешения. Об этом рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija.