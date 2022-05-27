Шведы, финны и россияне стремительно покидают эстонский рынок недвижимости

«За последние 12 месяцев жители Швеции продали в шесть раз больше недвижимости в Эстонии, чем купили. Жители Финляндии продали более чем в два раза больше, а жители России - почти на 60% больше, чем купили.

«Жители Северных стран покупали недвижимость в Эстонии, когда она была дешевой, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Сегодня они продают ее местным жителям значительно дороже и уходят с нашего рынка».

Если шведы постепенно покидают эстонский рынок недвижимости уже в течение длительного времени, то жители Финляндии и России активизировались в течение последнего десятилетия. А ведь в 2012 году, когда экономика Эстонии постепенно восстанавливалась после мирового экономического кризиса, жители Финляндии покупали у нас в полтора раза, а жители РФ почти в три раза больше недвижимости, чем продавали.

«Помимо частных лиц, среди участников сделок купли-продажи есть и юридические, поэтому, говоря о россиянах, нужно иметь в виду, что они могут продавать недвижимость, принадлежащую не только себе лично, но и своим фирмам, зарегистрированным в Эстонии», — уточнил Саксинг. — А вот финны выводят деньги с нашего рынка жилья как из-за смены поколений, так и из-за роста цен».