Судя по анализу, проведенному LVM Kinnisvara, резиденты этих трех стран активно продают купленные ими ранее в Эстонии дома и квартиры.
Шведы, финны и россияне стремительно покидают эстонский рынок недвижимости
«За последние 12 месяцев жители Швеции продали в шесть раз больше недвижимости в Эстонии, чем купили. Жители Финляндии продали более чем в два раза больше, а жители России - почти на 60% больше, чем купили.
«Жители Северных стран покупали недвижимость в Эстонии, когда она была дешевой, — объяснил член правления LVM Kinnisvara Ингмар Саксинг. - Сегодня они продают ее местным жителям значительно дороже и уходят с нашего рынка».
Если шведы постепенно покидают эстонский рынок недвижимости уже в течение длительного времени, то жители Финляндии и России активизировались в течение последнего десятилетия. А ведь в 2012 году, когда экономика Эстонии постепенно восстанавливалась после мирового экономического кризиса, жители Финляндии покупали у нас в полтора раза, а жители РФ почти в три раза больше недвижимости, чем продавали.
«Помимо частных лиц, среди участников сделок купли-продажи есть и юридические, поэтому, говоря о россиянах, нужно иметь в виду, что они могут продавать недвижимость, принадлежащую не только себе лично, но и своим фирмам, зарегистрированным в Эстонии», — уточнил Саксинг. — А вот финны выводят деньги с нашего рынка жилья как из-за смены поколений, так и из-за роста цен».
По словам Саксинга, квартиры и частные дома продают, например, финны, достигшие преклонного возраста и купившие жилье в Эстонии много лет назад, но предпочитающие на закате лет жить все-таки на родине. «А для молодого поколения финнов Эстония не так привлекательна, потому что уровень наших цен уже можно сравнить с ценами недвижимости на побережье Средиземного моря», — резюмировал Саксинг.