Глава торговой сети: с завтрашнего дня многолетний обман потребителей прекратится... Почти

По словам исполнительного директора сети магазинов низких цен A1000 Market Тармо Лауринга, до сих пор в половине случаев продаж со скидкой в эстонских магазинах скидки на самом деле были фальшивыми, но и в новом законе есть лазейка, позволяющая обманывать покупателей.

По мнению Лауринга, эстонских потребителей, долго и серьезно обманывали. «Как коммерсант, я знаю примерные закупочные цены и слежу за тем, что происходит в сфере торговли. Если в розничном магазине сразу на многие вещи предлагается скидка 60%, то это значит, что в какой-то момент наценка должна была быть 80%, но никто на самом деле не может устанавливать такую большую маржу, и это, в свою очередь, обычно означает, что скидка фальшивая. Ее цель в том, чтобы заставить людей покупать вещи, которые в действительности им не нужны», — пояснил Лауринг.

«Ценовая политика торговых предприятий в основном бывает двух типов — одни магазины постоянно держат среднюю цену на низком уровне, а другие проводят специальные кампании для привлечения покупателей. Большие фальшивые скидки предлагались каждый день и повсюду – в продовольственных, промтоварных, мебельных магазинах, в магазинах стройматериалов и электроники, - заявил Лауирнг. - Новый закон положит конец кажущимся скидкам, что хорошо и для честной конкуренции, и для кошелька покупателя».

По словам Тармо Лауринга, важно, чтобы Департамент защиты прав потребителей следил за соблюдением закона. «По закону, если возникнут какие-то сомнения, магазин должен быть готов подтвердить свои цены за последние 30 дней. Покупатели сами тоже могли бы быть более критичными, и в сомнительных случаях фотографировать ценник, чтобы потом иметь доказательства», — сказал Лауринг.

«В новом законе, который вступит в силу, все же есть одно место, которое в определенной степени позволит продолжать мухлевать. А именно, поправка к закону не обязывает при предоставлении скидки учитывать цены в предложениях постоянным клиентам. Это оставляет возможность проявлять творческий подход в отношении реального снижения цен», — добавил Лауринг.