Грузоперевозки по железной дороге в Эстонии за год существенно сократились

По сравнению с мартом 2022 года объем грузоперевозок сократился в общей сложности на 20 процентов, сообщил департамент статистики Эстонии.

Грузооборот железнодорожного транспорта в апреле 2022 года сократился за год на 40,5 процента до 118,6 миллиона тонно-километров. По сравнению с мартом показатель увеличился на 6,7 процента.

По сравнению с апрелем 2021 года пассажирские перевозки по железной дороге в апреле этого года выросли на 60,8 процента и по сравнению с мартом на 5,6 процента до 619 000 поездок. По сравнению с апрелем 2020 года превышение показателя было заметным – на 270,7 процента.