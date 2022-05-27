Грузоперевозки по железной дороге в Эстонии в апреле этого года снизились по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 38,8 процента до 1,3 миллиона тонн. Этот показатель превысил объем грузоперевозок в апреле 2020 года, когда было перевезено 12,2 миллиона тонн.
Грузоперевозки по железной дороге в Эстонии за год существенно сократились
По сравнению с мартом 2022 года объем грузоперевозок сократился в общей сложности на 20 процентов, сообщил департамент статистики Эстонии.
Грузооборот железнодорожного транспорта в апреле 2022 года сократился за год на 40,5 процента до 118,6 миллиона тонно-километров. По сравнению с мартом показатель увеличился на 6,7 процента.
По сравнению с апрелем 2021 года пассажирские перевозки по железной дороге в апреле этого года выросли на 60,8 процента и по сравнению с мартом на 5,6 процента до 619 000 поездок. По сравнению с апрелем 2020 года превышение показателя было заметным – на 270,7 процента.
В апреле этого года пассажирооборот в Эстонии в годовом сравнении вырос на 78,9 процента до 31,1 миллиона пассажиро-километров, за месяц прирост составил 11,5 процента.