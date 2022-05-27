Государство поддерживает организацию лагерей, способствующих интеграции молодежи Эстонии и Украины

По словам министра образования и науки Лийны Керсна, молодежные лагеря позволят молодежи Украины проводить свободное время вместе с эстонской молодежью, изучать эстонский язык и знакомиться с культурным пространством друг друга. «Наша цель – поддержать детей и молодежь из Украины, чтобы они могли в безопасности продолжать здесь свою повседневную жизнь и образование, – пояснила министр Керсна. – Молодежные лагеря – это, безусловно, хорошая возможность найти новых друзей и попрактиковаться в эстонском языке, чтобы осенью продолжить учебу в эстонских школах».

Ходатайствовать о пособии для организации лагерей могут владельцы школ и школ по интересам, школы, организации молодежной работы и деятельности по интересам, а также организации, поддерживающие военных беженцев.

Ходатайства о пособии на лагерь можно подавать с 30 мая до 17 июня в среде подачи ходатайств. Воспользоваться пособием можно до 30 октября 2022 года.

Спонсируется организация лагерей с ночевкой (7–14 дней) и дневных лагерей (5–14 дней). Организатор лагеря должен привлечь в лагерь украинскую молодежь и 30–50 процентов молодых людей в возрасте 7–19 лет, владеющих эстонским языком на хорошем уровне общения. Организаторы лагеря предлагают в лагерях:

возможности для интегрированного и игрового начального изучения эстонского языка и создания среды общения на эстонском языке;

поддержку развития социальных отношений украинской молодежи с эстонскими сверстниками;

поддержку интеграции украинской молодежи в эстонское общество путем ознакомления с эстонским языком и культурой;

поддержку психического здоровья молодежи;

разнообразные виды досуга.

Организатор лагеря может взимать с участников регистрационный взнос до 10 евро.