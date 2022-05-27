Каволи: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не потребует роста воинского контингента США в этих странах

Каволи был выдвинут президентом США кандидатом на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. На слушаниях по его кандидатуре в сенатском Комитете по вооруженным силам Каволи пояснил, что повышенное военное внимание, вероятно, будет по-прежнему уделяться Восточной Европе, где страны больше обеспокоены "потенциальной российской агрессией и любыми последствиями украинского конфликта".

"Центр тяжести для сил НАТО сместился на восток. В зависимости от исхода конфликта нам, возможно, придется придерживаться этого в течение некоторого времени", - цитирует генерала, который в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке, агентство АР.

Каволи отметил, что у США уже есть прочные военные связи с Финляндией и Швецией, и что проведение военных учений, других мероприятий по линии военного сотрудничества, вероятно, будет увеличено.

Агентство отмечает, что восточноевропейские страны требовали наращивания американского оружия и войск для "обеспечения защиты от России". Каволи предупредил, что США также должны продолжать соблюдать хрупкий баланс и следить за тем, чтобы их действия в Европе не обостряли отношения с Россией и не привели к более широкому конфликту.