«Мбаппе лучший в мире? Это еще предстоит доказать» Гути раскритиковал Мбаппе

«Мбаппе лучший в мире? Это еще предстоит доказать. Пока это не так. Сколько он уже в ПСЖ? Сколько раз он выиграл Лигу чемпионов? А Золотой мяч? Он так знаменит, что кажется лучшим игроком мира, но это не так. Это футболист с самым большим количеством авансов. Он не брал Золотой мяч или Лигу чемпионов. Дело не в том, что Мбаппе отказал «Реалу». Он кажется мне футболистом с самым большим будущим, как и Холанд. Я бы подписал их. Но хватит говорить, что он лучший игрок мира, потому что это не так. Кто-то должен сказать ему это в лицо», – сказал Гути.