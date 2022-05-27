Президент UEFA Чеферин: «Мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов»

Сборная России должна была сыграть против Польши в марте 2022 года в стыковом матче за право участия в чемпионате мира в Катаре. В результате обсуждений команду отстранили, а в следующий раунд прошли поляки.

2 мая стало известно о решении UEFA об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. А в текущем сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы. Таким образом, россияне пропустят чемпионат мира 2022 года.

Последний раз сборная России собиралась в конце марта на учебно-тренировочный сбор.