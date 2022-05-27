«Я уже говорил это несколько раз – мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов. Потому что они – особенно россияне – стали побочными жертвами конфликта. Они пострадали из-за абсурдных и безумных решений нескольких человек», — приводит слова Чеферина Gazeta.ru cо ссылкой на Sky Sport Italia.
Президент UEFA Чеферин: «Мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов»
Президент UEFA Чеферин: «Мне очень жаль всех украинских и российских спортсменов»
Сборная России должна была сыграть против Польши в марте 2022 года в стыковом матче за право участия в чемпионате мира в Катаре. В результате обсуждений команду отстранили, а в следующий раунд прошли поляки.
2 мая стало известно о решении UEFA об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из еврокубков в сезоне-2022/2023. А в текущем сезоне московский «Спартак» из-за отстранения не смог сыграть в 1/8 Лиги Европы. Таким образом, россияне пропустят чемпионат мира 2022 года.
Последний раз сборная России собиралась в конце марта на учебно-тренировочный сбор.
Ранее Александр Чеферин заявил, что не уверен в том, что российские команды снова смогут сыграть в еврокубках.
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