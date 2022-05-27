Коалиция Кохтла-Ярве распалась, раскол произошел и в рядах центристов

Окончательно на это повлияло голосование собрания в четверг вечером, в результате которого были упразднены места двух заместителей мэра, до настоящего времени принадлежавшие центристам. Своих мест лишились вице-мэр Людмила Янченко (финансы) и вице-мэр Рийна Иванова (вопросы развития).

Проекты, инициированные оппозиционным избирательным союзом «Рестарт Кохтла-Ярве», в коалиции поддержали два депутата от Партии реформ, два от избирательного блока «Прогресс», а также пять членов, избранных по списку Центристской партии.

Председатель округа Кохтла-Ярве Центристской партии Иветта Саккарт-Линнард заявила в пятницу утром, что правление глубоко возмущено действиями партнеров по коалиции и некоторых членов фракции Центристской партии. «К сожалению, сложилась ситуация, когда вместо конструктивного сотрудничества и развития города некоторые депутаты концентрируются на реализации личных амбиций», – сказала она.

Комментарий правления Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии:

«Мы глубоко возмущены действиями партнеров по коалиции и несколькими членами фракции Центристской партии в Кохтла-Ярве. К сожалению, ситуация в Городском собрании города Кохтла-Ярве такова, что вместо конструктивного подхода к работе, управлению городом и нацеленности на результат мы наблюдаем стремление отдельных депутатов реализовать свои личные амбиции.

Речь идет о законопроекте, который после провалившегося вотума недоверия вице-мэру по развитию Рийне Ивановой, был представлен региональным руководителем «Эстонии 200» Янеком Пахка. Законопроект предусматривает сокращение двух рабочих мест - вице-мэра по развитию и вице-мэра по финансам. К сожалению, цель этой инициативы – не повышение эффективности работы городской системы, как заявляет «Ээсти 200», а избавиться от конкретных людей.

Понятно, что смена названия должности («вице-мэр» на «руководитель службы») не имеет никакого отношения к повышению эффективности работы управления Кохтла-Явре и ничего не меняет. Кроме того, не было проведено ни одного анализа изменений.

Основной аргумент оппонента – места вице-мэров должны быть не политическими. Но тогда, следуя этой логике, необходимо провести реформы и в других службах: социальной, хозяйственной и образования. Однако, инициаторы законопроекта об этом не говорят.

На голосовании в горсобрании в четверг по вопросу изменения устава управления Кохтла-Ярве голоса распределись следующим образом: 6 - против, 12 – за. Это ясно говорит о том, что доверие к нашим коалиционным партнерам утрачено окончательно, и что и во фракции городского собрания Центристской партии города Кохтла-Ярве нет единства.

В ситуации, когда у отдельно взятых депутатов личные интересы превалируют над общими, нет возможности реализовывать программу и выполнять данные избирателям обещания

Несмотря на сложившуюся ситуацию, члены Центристской партии продолжают работать над тем, чтобы сохранить стабильность в городе, защитить интересы своих избирателей и выполнить свои предвыборные обещания. В интересах развития города мы серьезно рассматриваем возможность создания новой коалиции с надежными партнерами».