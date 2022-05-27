ФОТО ⟩ Автомобиль въехал в стену салона красоты, перепугав клиентов и работников

По словам менеджера салона Belle stuudio Марге Калласте, клиентам оказывали услуги в тот момент, когда раздался сильный удар, от которого сотряслось здание.

«Это был большой шок как для сотрудников, так и для клиентов, но, к счастью физически никто не пострадал», — сказала Калласте.

Пострадала и внутренняя стена. Фото: Erakogu

Несмотря на сильный испуг, Калласте сохраняет позитивный настрой. «Значит, спрос настолько велик, что лезут и в дверь в и окно», — пошутила она.

В результате аварии сильно повреждены наружные и внутренние стены здания. «Стена была разрушена изнутри, сейчас специалисты оценивают, как приступить к ремонту здания. К сожалению, мы только в прошлом году сделали ремонт салона», — сказала менеджер салона красоты.