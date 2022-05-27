Накануне вечером произошла странная авария cо счастливым исходом, когда машина по неизвестной причине врезалась в стену салона красоты Belle stuudio в Раквере. И водитель, и клиентки салона отделались сильным испугом, пишет Virumaa Teataja.
ФОТО ⟩ Автомобиль въехал в стену салона красоты, перепугав клиентов и работников
Автомобиль въехал в стену салона красоты, перепугав клиентов и работников
По словам менеджера салона Belle stuudio Марге Калласте, клиентам оказывали услуги в тот момент, когда раздался сильный удар, от которого сотряслось здание.
«Это был большой шок как для сотрудников, так и для клиентов, но, к счастью физически никто не пострадал», — сказала Калласте.
Несмотря на сильный испуг, Калласте сохраняет позитивный настрой. «Значит, спрос настолько велик, что лезут и в дверь в и окно», — пошутила она.
В результате аварии сильно повреждены наружные и внутренние стены здания. «Стена была разрушена изнутри, сейчас специалисты оценивают, как приступить к ремонту здания. К сожалению, мы только в прошлом году сделали ремонт салона», — сказала менеджер салона красоты.
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