Молодая женщина обвинила в сексуальном насилии восьмерых хоккеистов

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сообщила, что проведет внутреннее расследование в отношении восьми хоккеистов в связи с обвинениями в сексуальном насилии.

«Два дня назад Национальная хоккейная лига была проинформирована о судебном иске, связанном с обвинениями сексуального характера, поданном против восьми неназванных членов молодежной сборной Канады по хоккею», — говорится в сообщении.

В НХЛ отметили, что лиге предоставили исковое заявление, содержащее обвинения в поведении, которое является «одновременно отвратительным и предосудительным». «Мы постараемся установить основные факты и, если это может касаться игроков, которые сейчас находятся в НХЛ, мы определим, какие действия, если таковые будут, будут уместными», — заявили в лиге.

Как сообщает TSN, в апреле 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором заявила, что в июне 2018 года подвергалась сексуальному насилию в гостиничном номере после гала-концерта Федерации хоккея Канады.

Ответчиками по делу были названы Федерации хоккея Канады и Канадская хоккейная лига, а также восемь неназванных игроков CHL, «включая, помимо прочего, членов молодежной хоккейной сборной Канады до 20 лет». Хоккеисты были указаны в 18-страничном исковом заявлении как Джон Доус 1–8.

Истица просила суд взыскать 3,55 млн долларов, в том числе 2 млн за материальный ущерб, 1 млн в качестве штрафных санкций, 300 тыс. «за боль и страдания» и 50 тыс. «за психический и эмоциональный стресс». Обвинения в адрес игроков так и не были доказаны в суде, иск в итоге был отозван.