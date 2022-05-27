Выбор подгузников в эстонских магазинах ухудшился, поскольку на замещение российской продукции требуется время, пишет портал Rus.ERR, отмечая, что, как и в случае других товаров, стоимость подгузников выросла.
Отказ от российской продукции ухудшил выбор подгузников в магазинах Эстонии
Отказ от российской продукции ухудшил выбор подгузников в магазинах Эстонии
Например, часть подгузников Huggies производилась на российских заводах, и по словам менеджера по закупкам Rimi Марис Раннус, в связи с отказом от товаров российского происхождения магазину пришлось пересмотреть ассортимент. "Сейчас производство перевели в Европу, продукция новых заводов поступит в магазин в течение недели", – пояснила она.
По словам главы отдела коммуникации и ответственного предпринимательства сети Prisma Кристийны Тамберг, их магазины также столкнулись с трудностями с поставками подгузников Huggies, но как и Rimi, Prisma надеется решить вопрос в ближайшие недели.
Сеть Selver уже заменила подгузники Huggies российского производства продукцией чешского завода, при этом в Selver цены на подгузники выросли на 10-15%.
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