Отказ от российской продукции ухудшил выбор подгузников в магазинах Эстонии

Например, часть подгузников Huggies производилась на российских заводах, и по словам менеджера по закупкам Rimi Марис Раннус, в связи с отказом от товаров российского происхождения магазину пришлось пересмотреть ассортимент. "Сейчас производство перевели в Европу, продукция новых заводов поступит в магазин в течение недели", – пояснила она.

По словам главы отдела коммуникации и ответственного предпринимательства сети Prisma Кристийны Тамберг, их магазины также столкнулись с трудностями с поставками подгузников Huggies, но как и Rimi, Prisma надеется решить вопрос в ближайшие недели.