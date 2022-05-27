Фото: в двадцати шести километрах от Таллинна продается отличный хутор

Нового владельца ищет хуторской дом, который в течение последних двух лет заботливо ремонтировали. Двухэтажный бревенчатый дом был построен в 1931 году. На первом этаже находятся кухня с дровяной печью, столовая с камином, гостиная, спальня с гардеробной, ванная и туалет, подсобное помещение, кладовая и расположенный в подполе кухни винный погреб.

Фото: KV.EE

Этажом выше находится просторное помещение, которое в настоящее время используется как медиа-уголок и детская игровая площадка. Там также расположены три спальни, душ, туалет и кладовая. С обеих сторон дома установлены террасы.

Фото: KV.EE

В доме печное отопление. На первом этаже есть дровяная плита с теплой стеной, камин и обогревающая два помещения печь. На втором этаже - камин. В ванной первого этажа и коридоре полы с подогревом.

Фото: KV.EE

Самая большая хозяйственная постройка - сарай площадью 113 м2, который в настоящее время используется как бар и подсобное помещение. А небольшой домик, построенный во дворе в 2021 году, служит домашним офисом, а также может быть отличным гостевым домом. Также во дворе есть детская площадка с игровой кухней, горкой, песочницей и небольшим домиком для игр.

Фото: KV.EE