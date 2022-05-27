Мишленовские звезды никому в Тарту не достались, но были отмечены три ресторана

Тартуские рестораны все же ​не удостоились наивысшей чести, но три из них попали в ресторанный путеводитель Мишлена.

Возможно всё

Тынис Сийгур, основатель таллиннского ресторана Noa Chef's Hall, получившего звезду Мишлен, заявил, что, хотя он точно не знает, по каким критериям его ресторан получил такое высокое признание, но для него это награда за труд всей его жизни.

«Когда люди делают то, что любят всем сердцем, возможно всё. Простые вещи также являются ключевыми в этом процессе», — сказал Сийгур. Он скромно добавил, что, хотя это признание очень важно, оно не является самоцелью, и стремление к удовлетворению потребностей клиентов не зависит от наград.

Но тартуские повара не остались без внимания. Ресторанный справочник Мишлен, на который ориентируются многие любители изысканной еды по всему миру, теперь рекомендует попробовать блюда в ресторанах Fii, Hõlm и Joyce.

По словам Сийгура, в том, что тартуские рестораны не получили звезд, нет трагедии. «Наоборот, попасть в список рекомендаций Мишлена — очень и очень большая заслуга, — сказал он. — Я считаю, что, например, мои коллеги в Hõlm — большие молодцы и нужно еще лишь немного постараться, и будет получена звезда».

Шеф-повар ресторана Hõlm при гостинице Lydia Свен Пярн сказал, что блюда должны быть приготовлены в соответствии с ожиданиями клиентов и что они не подготовили отдельного меню для ловли мишленовской звезды.

Айвар Хансон, руководитель программы White Guide, участвовавший в церемонии награждения Мишлен, отметил, что в Тартуском уезде есть и другие рестораны, которые могли бы привлечь внимание. «Системы оценки разные, система Мишлен не такая прозрачная, поскольку баллы нельзя суммировать и сравнивать, — сказал Хансон. — Конечно, наши рестораны ожидали большего количества звезд, но если сравнивать нас с Финляндией, где есть 24 рекомендованных ресторана, то 31 ресторан в Эстонии — это очень хороший результат».

Что сопутствует признанию, в ресторанах пока не могут сказать. «Поскольку раньше такого опыта не было, выводы делать еще преждевременно, — сказал Сийгур. — Уже сейчас темп растет, и мы посмотрим, что из этого получится. Я совершенно уверен, что в дальнейшем результаты будут еще лучше».

Он признал, что такая большая честь сделает поваров еще более старательными, поставит новые цели, и профессионализм достигнет клиентов, но с большим успехом, безусловно, связаны и свои проблемы.

Новые работники приветствуются

Пярн также признал, что хотя признание является большой честью, Hõlm по-прежнему является рестораном отеля, и они должны стоять на земле двумя ногами. «Шефы ресторанов, получивших звезды, вероятно, не готовили сегодня утром кофе-брейк, фуршет в два часа и групповое меню к шести часам вечера. Мы должны ко всему прочему заниматься гостиничным бизнесом, и в этом вся разница», — объяснил Пярн.