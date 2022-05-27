По словам старшего экономиста Swedbank Лийз Эльмик, даже рост заработной платы не может остановить обнищание эстонцев — цены растут в два раза быстрее, чем заработная плата. Тем, кому не грозит прибавка к зарплате, остается лишь затянуть пояса потуже.
Непрекращающийся рост цен обрушил уровень жизни в Эстонии до показателей трехлетней давности
Рост заработной платы продолжался высокими темпами в первом квартале. Среднемесячная брутто-зарплата за год увеличилась на восемь процентов. Однако цены росли в два раза быстрее, чем заработная плата, говорит старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Однако в некоторых сферах средняя заработная плата выросла больше, чем цены. Например, в сфере строительства, курьерской доставки, науки, маркетинга и у занимающихся социологическими опросами работников. За последние три года средняя зарплата выросла примерно на 20%, а в сфере IT — на целых 30%.
Эстонская экономика до сих пор успешно противостояла различным спадам. Компании по-прежнему хотят нанимать больше персонала. Тысячи вакансий остаются незаполненными. Касса страхования от безработицы зарегистрировала рекордное количество объявлений о вакансиях. Больше, чем во время предыдущего экономического бума в 2007 году. Украинцы в незначительной степени решили проблемы нехватки рабочей силы. К настоящему времени почти 2000 военных беженцев нашли работу через Кассу страхования по безработице. В трудоустройстве все еще нуждаются 5000 украинцев.
«Острая нехватка рабочей силы и повышение минимальной заработной платы обеспечивают быстрый рост заработной платы. По оценкам Swedbank, средняя нетто-зарплата в этом году вырастет на шесть процентов. Однако из-за стремительного роста цен покупательная способность наемных работников снизится в этом году на 6%. Это означает, что по уровню жизни мы откатываемся на три года назад - до 2019 года», — подытожила Эльмик.