Непрекращающийся рост цен обрушил уровень жизни в Эстонии до показателей трехлетней давности

Рост заработной платы продолжался высокими темпами в первом квартале. Среднемесячная брутто-зарплата за год увеличилась на восемь процентов. Однако цены росли в два раза быстрее, чем заработная плата, говорит старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.

Однако в некоторых сферах средняя заработная плата выросла больше, чем цены. Например, в сфере строительства, курьерской доставки, науки, маркетинга и у занимающихся социологическими опросами работников. За последние три года средняя зарплата выросла примерно на 20%, а в сфере IT — на целых 30%.

Эстонская экономика до сих пор успешно противостояла различным спадам. Компании по-прежнему хотят нанимать больше персонала. Тысячи вакансий остаются незаполненными. Касса страхования от безработицы зарегистрировала рекордное количество объявлений о вакансиях. Больше, чем во время предыдущего экономического бума в 2007 году. Украинцы в незначительной степени решили проблемы нехватки рабочей силы. К настоящему времени почти 2000 военных беженцев нашли работу через Кассу страхования по безработице. В трудоустройстве все еще нуждаются 5000 украинцев.