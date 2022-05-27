Символы чужеродной власти подогревают страсти в Эстонии

По сравнению с другими монументами, у полиции слишком много работы в Таллинне на Военном кладбище, где установлен бронзовый солдат.

Если парламент Латвии уже обсуждает законопроект, в соответствии с которым все не связанные с могилами советские монументы нужно будет демонтировать до 15 ноября, то в Эстонии внепарламентская партия «Ээсти-200» еще только собирает для этого подписи. На уровне Рийгикогу и правительства царит молчание, пишет Postimees.