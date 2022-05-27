Пт, 27.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Символы чужеродной власти подогревают страсти в Эстонии

Тийна Лаура Киммель
Символы чужеродной власти подогревают страсти в Эстонии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
По сравнению с другими монументами, у полиции слишком много работы в Таллинне на Военном кладбище, где установлен бронзовый солдат.
По сравнению с другими монументами, у полиции слишком много работы в Таллинне на Военном кладбище, где установлен бронзовый солдат. Фото: Tairo Lutter

Если парламент Латвии уже обсуждает законопроект, в соответствии с которым все не связанные с могилами советские монументы нужно будет демонтировать до 15 ноября, то в Эстонии внепарламентская партия «Ээсти-200» еще только собирает для этого подписи. На уровне Рийгикогу и правительства царит молчание, пишет Postimees.

Этим вопросом все же занимается оппозиция Таллиннского городского собрания, которая инициировала законопроект, которым хотят демонтировать советские памятники на территории столицы.

Тарту продвинулся на несколько шагов вперед. Там и мэр Урмас Клаас, так и председатель горсобрания Тынис Лукас единогласно сообщили, что государство, прежде всего, министерства обороны и культуры могли бы демонтировать советский монумент в парке Раади, а останки погибших солдат перезахоронить.

Ключевые слова
Наверх