Если парламент Латвии уже обсуждает законопроект, в соответствии с которым все не связанные с могилами советские монументы нужно будет демонтировать до 15 ноября, то в Эстонии внепарламентская партия «Ээсти-200» еще только собирает для этого подписи. На уровне Рийгикогу и правительства царит молчание, пишет Postimees.
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Символы чужеродной власти подогревают страсти в Эстонии
Символы чужеродной власти подогревают страсти в Эстонии
Этим вопросом все же занимается оппозиция Таллиннского городского собрания, которая инициировала законопроект, которым хотят демонтировать советские памятники на территории столицы.
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