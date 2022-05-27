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Символы чужой власти подогревают страсти в Эстонии

Тийна Лаура Киммель
Символы чужой власти подогревают страсти в Эстонии
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По сравнению с другими монументами, у полиции слишком много работы в Таллинне на Военном кладбище, где установлен бронзовый солдат.
По сравнению с другими монументами, у полиции слишком много работы в Таллинне на Военном кладбище, где установлен бронзовый солдат. Фото: Tairo Lutter

Если парламент Латвии уже обсуждает законопроект, в соответствии с которым все не связанные с могилами советские памятники нужно будет демонтировать до 15 ноября, то в Эстонии внепарламентская партия «Ээсти-200» еще только собирает для этого подписи. На уровне Рийгикогу и правительства царит молчание, пишет Postimees.

Этим вопросом все же занимается оппозиция Таллиннского городского собрания, которая инициировала законопроект, в соответствии с которым хотят демонтировать советские памятники на территории столицы.

Тарту продвинулся на несколько шагов вперед. Там и мэр Урмас Клаас, и председатель горсобрания Тынис Лукас сообщили, что государство, а прежде всего - министерства обороны и культуры могли бы демонтировать советский памятник в парке Раади, а останки погибших солдат перезахоронить.

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