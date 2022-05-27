Купленное в свое время за пару десятков евро кресло IKEA ушло с аукциона по баснословной цене

Мебель IKEA становится для коллекционеров все дороже. Кресло Cavel, которое недавно поступило в продажу за 17 638 евро, является прекрасным примером того, как со временем растет стоимость предмета мебели с незначительной первоначальной ценой. Это кресло было куплено в 1959 году всего за какие-то 23 евро. Оно является одним из пяти таких сохранившихся кресел в мире.

Пара кресел Skopa, разработанная дизайнерами Оле Гьерлёв-Кнудсеном и Торбеном Линдом и купленная по первоначальной цене менее чем за 58 евро, была продана за 247 евро, сообщает Daily Mail.

«Некоторые из этих знаменитых предметов мебели ИКЕА, созданных ведущими дизайнерами своего времени, могут считаться музейными экспонатами и стали твердой валютой на аукционах. Я не удивлюсь, если какой-либо из этих предметов мебели со временем окажется в одном из величайших музеев дизайна мира», — сказал Понтус Сильфверстоулп, эксперт по антиквариату и один из основателей аукционного дома Barneby.