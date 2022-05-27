В ЕС разрабатывают план на случай полной остановки поставок газа из РФ

Об этом еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила в интервью Financial Times.

По ее словам, ЕС сейчас пытается закачать как можно больше газа и сможет заменить две трети поставок России в этом году, но придется сделать больше, вдруг произойдет какое-то полное прекращение поставок.

План, который разрабатывает Еврокомиссия, предусматривает меры по ограничению поставок газа для промышленности, и при этом обходит домохозяйства.

Ранее за отказ платить за российский газ рублями государство-агрессор отключило от поставок Польшу, Болгарию и Финляндию.

"Мы столкнулись с ситуацией, когда любое государство-член может быть следующим, — сказала Симсон. - Пока что мы могли позаботиться о безопасности снабжения этих трех государств-членов, главным образом с помощью солидарности соседей".

"В этом году, если будет полный срыв, мы готовим планы на случай чрезвычайных ситуаций", — заявила она.

На промышленность приходится 27% потребления газа в ЕС, причем крупнейшими потребителями являются химическая промышленность, керамика, пищевые продукты и стекло. Комиссия заявила, что позаботится о цепи поставки продуктов питания, безопасности и продуктов для здоровья.

В этом году ЕС получил рекордные поставки сжиженного газа, что позволило начать наполнять подземные хранилища, которые на 25 мая были заполнены на 44% против 36% годом ранее. По словам еврокомиссара, страны быстро наращивают свои возможности для обработки СПГ.

До полномасштабного вторжения 40% поставок газа в ЕС приходилось на российское голубое топливо. Сейчас этот показатель снизился до 26%, сообщает ЕК, а цель к концу года – 13%.

К тому времени страны-члены откроют или расширят терминалы СПГ для перевалки 19 млрд кубометров в год. Брюссель ожидает больше газа от США и Норвегии и разговаривает с новыми поставщиками.

Как сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Владимир Путин издал приказ об оплате за российский газ в рублях вместо евро. Тогда руководство ЕС заявило, что не будет выполнять это требование.

27 апреля издание Bloomberg ссылаясь на источник, близкий к российскому газовому монополисту "Газпром", сообщило, что четыре европейские покупатели газа уже заплатили за голубое топливо в рублях, как того требовал Путин. Также 10 европейских компаний уже открыли счета в "Газпромбанке", необходимые для удовлетворения платежных требований России. Но Bloomberg не привел данные по европейским компаниям и странам.

28 апреля газета Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что четыре энергокомпании ЕС готовы платить Кремлю за газ в рублях. В тот же день в ЕС подчеркнули, что оплата российского газа в рублях будет нарушением санкций.

По новому механизму, европейские компании будут продолжать платить за импорт газа на открытые в "Газпромбанке" счета в евро или долларах. Российский банк, который до сих пор не находится под санкциями ЕС, затем автоматически будет конвертировать эти средства в рубли на втором счете, открытом на имя компаний. Эта автоматическая конвертация не будет задействовать Центральный банк России, который находится под санкциями ЕС.