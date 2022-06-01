Михаил Трунин ⟩ Куда девать русскую культуру

С этим трудно не согласиться. «Разговор с самими собой» казался жизненно необходимым, но его значимость была переоценена. Когда российские войска вторглись в Украину, вся моя лента в фейсбуке состояла из черных кружочков на аватарках, украинских флагов и высказываний в адрес российских властей типа «Будьте вы прокляты, сволочи!». Иллюзия, что в России никто не поддерживает путинскую войну, была в высшей степени убедительной. Годами я фильтровал свой круг общения. Годами считал, что моя работа – это важное дело, и это не я должен снисходить до массовой публики, а почему-то она должна ко мне тянуться. Ведь как можно не стремиться к культуре? И можно ли не считать престижным стиль жизни внутри Садового кольца?!
Мне казалось, что наша ценностная программа проста и понятна. Россия – это часть большого мира, от которого невозможно отгородиться, потому что границ не существует. Отсюда набор базовых общечеловеческих ценностей: свобода в разных ее проявлениях от распространения информации до перемещения; стремление к независимости от власти и финансовой самостоятельности; и главное – общее для России и других стран желание сделать мир еще более открытым и комфортным для жизни.
В контексте путинской России такая система ценностей считалась проявлением московского снобизма. Но им одним дело не ограничилось: вскоре сторонников такой идеологии стали именовать «национал-предателями» и «пятой колонной», объявлять «иноагентами», а совсем недавно Путин, заговоривший о «самоочищении общества» в условиях войны (на языке нынешней российской власти – «спецоперации»), предложил выплюнуть их, «как случайно залетевшую в рот мошку».
Долго казалось, что у «путинского большинства» нет никакой идеологии, а власть добивается лояльности граждан, умело переключая внимание с внутренних проблем на внешние раздражители: аннексия Крыма, конфликт на Юго-востоке Украины (который то консервировался, то обострялся), бомбежки Сирии и так далее.
Полномасштабное вторжение в Украину стало апофеозом этой политики, но оно же и обнаружило, что идеология у Путина и его подданных есть. Она сформировалась от противного – как болезненное чувство собственной исключительности с опорой на обиду и ее компенсацию. «Зато мы делаем ракеты», «зато мы встали с колен», «зато нас снова боятся». Продолжать этот ряд можно долго.
Старые, как мир, психологические комплексы распаляются российской государственной пропагандой, которая убедительно врет, что Россия – «великая страна», обладающая «второй армией в мире», способная «за неделю „освободить“ Украину от „нацистов“», и т. д. Что происходит на самом деле, в общем, видно без дополнительных усилий: нищета и тоска, фактическое закрытие России, затяжная бессмысленная война, в которой ежедневно гибнут люди и разрушаются украинские города, а российские солдаты промышляют насилием и мародерством.
Можно ли в этой ситуации продолжать честно заниматься русской культурой? Не стоит ли отправить ее куда подальше на «русском военном корабле»? Культура, конечно, переживет и Путина, и его армию – в этом сомнений нет. Как нет сомнений и в том, что с помощью культуры не получится превратить все «путинское большинство» в критически мыслящих людей. Но ведь когда мы помогаем украинским беженцам или украинским военным, мы не задаемся целью разом решить все проблемы, а делаем, что можем.
Когда Путин вынашивал планы вторжения на территорию «братского» народа, мы вместе с российским просветительским порталом «Арзамас» готовили спецпроект к столетию Юрия Лотмана. Никто не подозревал, что запуск проекта придется на дни войны, и в этой «новой реальности» мы даже не сможем официально оформить сотрудничество Таллиннского университета и «Арзамаса».
Однако проект вышел, и сейчас намного важнее, что его слушают и смотрят люди как в России, так и в Украине. Поэтому в качестве утешительного финала я процитирую письмо от одной из слушательниц: «...поклон от моей мамы (ей почти 76) за материалы про Лотмана. Неимоверно актуально и вовремя. ...вчера на мировом фоне не могли сбить давление, скорая, опять давление не сбиваемое. Взяли обещание не читать новости, она стала слушать "Арзамас". А сейчас позвонила и попросила передать поклон за потрясающие материалы». Только такие отзывы и дают мне сейчас надежду. Выходит, снова культура держит удар.