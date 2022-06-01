Михаил Трунин ⟩ Куда девать русскую культуру

Первую неделю этого года я провел в Москве. После почти двух лет вынужденного перерыва это было настоящее счастье. Я живу в Эстонии больше десяти лет, но Москва для меня и тысяч людей, профессионально связанных с русской культурой, – важнейший центр притяжения. В Москве живут яркие творческие единицы – производители интеллектуального продукта. Активная жизнь там не прекращается ни на минуту.

Но каждый раз от возвращения в Таллинн я испытывал не меньшую радость, чем от приезда в Москву. Для меня всегда была важна двусоставность этой конструкции: в Таллинне – работа, семья, море, чистый воздух и другие удобства небольшого города; в Москве – энергия, друзья, культура и язык. И чем активнее становится мой эстонский, тем большее удовольствие я получаю от возможности неограниченно выражать себя на родном языке.

Эту конструкцию покорежил ковид и уничтожила война. Путин украл мою родину, и моя жизнь больше не будет прежней. Впрочем, не только моя: каждый день люди бегут из России «хоть чучелом, хоть тушкой». Я же сижу в безопасной Эстонии и живу давно налаженной жизнью. Но факт личного комфорта боли не уменьшает.

До 24 февраля 2022 года участники московской культурной жизни хоть и замыкались в кружках по интересам, но находили способы хорошо делать свое дело и создавали каналы для взаимодействия с аудиторией. Вдобавок у них получалось издевательски-убедительно смеяться над российской властью и ее деяниями. Над экс-министром культуры, ныне личным помощником президента Владимиром Мединским и его «диссертацией» по истории, над экс-космонавткой, депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, умолявшей Путина править Россией вечно. Над самим Путиным наконец – с его аква-дискотекой и комнатой для лечебной грязи во дворце, с его рассуждениями об «историческом единстве» русских и украинцев.

Путин и сейчас не перестал быть смешным. По контрасту с искренним харизматичным президентом Зеленским российский властитель выглядит как «плешивый щеголь» (точно по Пушкину), как человек, чья единственная ролевая модель – «настоящий мачо». Другое дело, что сейчас уже не до смеха, а мое видение Путина, очевидно, сильно отличается от того, как воспринимают его образ зрители российских пропагандистских телеканалов.

Потребителей российского государственного контента очень много. Но тот московский круг, с которым я себя соотносил, тоже не считал себя малочисленным. Если попытаться сконструировать образ коллективного «мы», то это и многотысячная аудитория «Арзамаса», и совокупная многомиллионная аудитория «Медузы» и других, пусть немногочисленных, зато ярких, независимых русскоязычных СМИ.