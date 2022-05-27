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На территории Художественной академии археологи нашли скульптуру

Уве Гнадентайх
, журналист
На территории Художественной академии археологи нашли скульптуру
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Археолог Arheox OÜ Кейти Рандоя с первой находкой с участка EKA.
Археолог Arheox OÜ Кейти Рандоя с первой находкой с участка EKA. Фото: Arheox

Археологи, начавшие раскопки на бывшей территории  Художественный академии, обнаружили скульптуру из известняка, пишет Postimees.

Вчера археологи начали раскопки на бывшем участке EKA на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа, где сейчас запланировано строительство 30-этажного здания, а сегодня из-под земли появилась высеченная из известняка скульптура.

Найденная скульптура.
Найденная скульптура. Фото: Arheox

Риво Бернотас, археолог OÜ Arheox, сказал Postimees, что скульптура появилась, когда были удалены верхние слои почвы. «Мы отправили запрос в EKA, что, возможно, кто-то знает, что это такое или кто может быть автором этой работы», — сказал Бернотас.

Если кто-то что-то знает об этом произведении искусства, то можно сообщить об этом в комментариях к статье или по адресу электронной почты uudised@postimees.ee.

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