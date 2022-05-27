Археологи, начавшие раскопки на бывшей территории Художественный академии, обнаружили скульптуру из известняка, пишет Postimees.
На территории Художественной академии археологи нашли скульптуру
На территории Художественной академии археологи нашли скульптуру
Вчера археологи начали раскопки на бывшем участке EKA на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа, где сейчас запланировано строительство 30-этажного здания, а сегодня из-под земли появилась высеченная из известняка скульптура.
Риво Бернотас, археолог OÜ Arheox, сказал Postimees, что скульптура появилась, когда были удалены верхние слои почвы. «Мы отправили запрос в EKA, что, возможно, кто-то знает, что это такое или кто может быть автором этой работы», — сказал Бернотас.
Если кто-то что-то знает об этом произведении искусства, то можно сообщить об этом в комментариях к статье или по адресу электронной почты uudised@postimees.ee.
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