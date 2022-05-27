На территории Художественной академии археологи нашли скульптуру

Вчера археологи начали раскопки на бывшем участке EKA на углу Тартуского шоссе и улицы Лайкмаа, где сейчас запланировано строительство 30-этажного здания, а сегодня из-под земли появилась высеченная из известняка скульптура.

Найденная скульптура. Фото: Arheox

Риво Бернотас, археолог OÜ Arheox, сказал Postimees, что скульптура появилась, когда были удалены верхние слои почвы. «Мы отправили запрос в EKA, что, возможно, кто-то знает, что это такое или кто может быть автором этой работы», — сказал Бернотас.