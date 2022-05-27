Российская телевизионная пропаганда перестает работать в странах Центральной Азии. Азиатские страны сильно зависят в экономическом плане от России, однако и они не хотят оказаться в полной международной изоляции.
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Союзники России ограничивают ее пропаганду
Союзники России ограничивают ее пропаганду
В Киргизии, как сообщает местный телепровайдер «Акнет», заблокировано вещание телеканалов группы ВГТРК. На территории страны теперь недоступна трансляция телеканалов «Россия» «Культура», «Россия 24» и «Звезда».
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