Союзники России ограничивают ее пропаганду

В Киргизии, как сообщает местный телепровайдер «Акнет», заблокировано вещание телеканалов группы ВГТРК. На территории страны теперь недоступна трансляция телеканалов «Россия» «Культура», «Россия 24» и «Звезда».

Специалисты по телекоммуникациям объясняют, что это произошло после принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов. Вещание в одностороннем порядке было заблокировано на международных спутниках связи.