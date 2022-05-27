Бизнес «Газпрома» в водах Эстонии продвигается и без помощи экс-министра Померанца

«Мы встретились со всеми сторонами, и рассматриваемая в настоящее время поправка к постановлению правительства № 51 уже учла два предложения бункеровщиков, касающиеся определения перевалки с судна на судно и предварительного уведомления о бункеровке», — ответил министр окружающей среды Эрки Сависаар на вопрос о том, в какой стадии находится составление ответа на обращение бункеровочных предприятий, представляемых бывшим министром окружающей среды Марко Померанцем ("Отечество").