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Бизнес «Газпрома» в водах Эстонии продвигается и без помощи экс-министра Померанца

Юлле Харью
Бизнес «Газпрома» в водах Эстонии продвигается и без помощи экс-министра Померанца
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Топливное судно EAST, которым оперирует Baltic Marine Bunker.
Топливное судно EAST, которым оперирует Baltic Marine Bunker. Фото: Mihkel Maripuu

Компании по бункеровке судов российским топливом во главе с принадлежащим «Газпром нефти» акционерным обществом Baltic Marine Bunker, вероятно, вскоре смогут еще успешнее вести нефтяной бизнес в эстонских якорных районах: министр окружающей среды Эрки Сависаар (Центристская партия) уже учел некоторые их пожелания, остальное обсуждается в Министерстве экономики и коммуникаций, пишет Postimees.

«Мы встретились со всеми сторонами, и рассматриваемая в настоящее время поправка к постановлению правительства № 51 уже учла два предложения бункеровщиков, касающиеся определения перевалки с судна на судно и предварительного уведомления о бункеровке», — ответил министр окружающей среды Эрки Сависаар на вопрос о том, в какой стадии находится составление ответа на обращение бункеровочных предприятий, представляемых бывшим министром окружающей среды Марко Померанцем ("Отечество").

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