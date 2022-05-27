Компании по бункеровке судов российским топливом во главе с принадлежащим «Газпром нефти» акционерным обществом Baltic Marine Bunker, вероятно, вскоре смогут еще успешнее вести нефтяной бизнес в эстонских якорных районах: министр окружающей среды Эрки Сависаар (Центристская партия) уже учел некоторые их пожелания, остальное обсуждается в Министерстве экономики и коммуникаций, пишет Postimees.
Для подписчиков
Бизнес «Газпрома» в водах Эстонии продвигается и без помощи экс-министра Померанца
Бизнес «Газпрома» в водах Эстонии продвигается и без помощи экс-министра Померанца
Ключевые слова