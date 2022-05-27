ФОТО ⟩ Lidl открыл центр для отдыха водителей грузовиков

Зона отдыха на территории логистического центра, обслуживающего магазины Lidl в Эстонии и Латвии, предназначена для водителей грузовиков, которым приходится ждать в очереди на погрузку или выгрузку товаров.

Теперь у водителей, ожидающих своей очереди, есть возможность принять душ, а также постирать и высушить одежду. Кроме того, в их распоряжении кухонный уголок, в котором предлагаются свежие фрукты и питьевая вода. В зоне отдыха есть также торговые автоматы с различными горячими напитками и закусками. Во всех помещениях центра бесплатный Wi-Fi.

Вход в центр отдыха для водителей грузовиков возможен только с полученным электронным способом кодом доступа. Во время строительства центра отдыха были также цифровизированы логистические процедуры – теперь, например, водители могут представлять транспортные документы в электронном виде в пунктах самообслуживания. Точно также в электронном виде водитель теперь получает уведомление, когда и в какую конкретно зону ему следует доставить товар для разгрузки.