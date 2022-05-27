Министр внутренних дел: права и обязанности охранников будут четко определены

По словам министра, теперь создан современный Закон об охранной деятельности, который заменит введенный 15 лет назад Закон об охране. В долгожданном для охранных предприятий законопроекте учтены произошедшие в обществе изменения, в том числе, то, что за безопасность должно бороться все общество, а не только полиция. Новый закон обобщает и дополняет действующие для охранных предприятий условия, поднимая тем самым качество предоставляемых ими услуг. Кроме того, у государства появляется возможность передать оказание части сопряженных с обеспечением безопасности услуг, как, например, обучение или создание форменной одежды, частному сектору. Для уменьшения бюрократии будут упразднены необоснованные обязанности по выдаче разрешений или оповещению.

«Охранная деятельность играет важную роль в формировании безопасной среды обитания, а охранники, в свою очередь, вносят существенный вклад в выполнение разных задач и, в том числе, в разрешении различных кризисов. Например, в условиях медицинского кризиса они несли и несут большую, чем в обычное время, ответственность. Это в свою очередь подняло ряд вопросов об их правах и обязанностях, - отметил Яани. – Предпочтением для оказания качественной охранной деятельности является то, что люди, которые работают в этой сфере деятельности, чувствуют и знают, что их права защищены. Поэтому законопроектом меняются предусмотренные для охранников гарантии, которые будут сравнимы с гарантиями других обеспечивающих общественный порядок служащих».

По словам министра, законопроект принесет и ряд важных изменений, которые обеспечат охранников лучшими навыками и знаниями для решения ситуаций. Права охранников будут уточнены, но не расширены, а также будет создана отдельная профессия работника по охране. В то же время, требования к охранникам во многом останутся прежними, но возраст приема на работу будет снижен и в дальнейшем работать охранником можно будет с 18 лет. Это даст молодежи хорошую возможность попасть на рынок труда уже на стадии обучения в гимназии.

Также будут введены конкретные требования по обучению, целью чего является обеспечение единого обучения. В дальнейшем применение мер и использование силы станет понятнее охранникам. Если сейчас права охранников– например, при задержании – являются неопределенными, то новый закон в этом плане будет более четким.

Кроме того, вся охранная деятельность станет более прозрачной и для людей, которые сталкиваются с охранниками, а через это повысится правовая защита людей. Также законопроект дополнит список разрешенной в работе охраны оружие. Если сейчас охранникам разрешены огнестрельное оружие и резиновые дубинки, то законопроектом будут добавлены телескопические дубинки и газовые баллончики. Дополненный список потребует и проведения ежегодного дополнительного обучения охранника, использующего оружие, в том числе, телескопическую дубинку. В то же время, сохранятся уже действующие границы экстренной защиты, которая по-прежнему является единственным обстоятельством, допускающим использование оружия.

Министр иностранных дел подчеркнул и обязанность охранного предприятия, как работодателя, обеспечить необходимые средства и рабочую среду для безопасности охранника: «Это также один из важных аспектов, который нынешний законопроект обозначает яснее, чем предыдущий».

Важно и то, что намного точнее регулируется деятельность по внутренней безопасности, то есть, прежде всего, охрана своих помещений в общественных местах. Для внутренней безопасности вводятся конкретные требования, которые начнут действовать, например, для проверяющих билеты в увеселительных заведениях, которые часто занимаются и порядком на месте.

«Местные самоуправления в свою очередь получат возможность привлекать для обеспечения безопасности общества на своей территории исполняющие задачи охраны порядка охранные предприятия. Задействовать охранные предприятия смогут те подразделения местных самоуправлений, у которых создано подразделение по охране порядка, или которые имеют должность чиновника по охране порядка. Это дает еще более широкие возможности для обеспечения безопасности своих жителей», - объяснил министр внутренних дел.

Совершенно новым пунктом в эстонском праве стане регуляция судовых охранников: «Использовать судовых охранников можно в регионах повышенной опасности для отражения нападений извне и для защиты судна, членов экипажа, пассажиров и находящегося на борту имущества».