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Звездная теннисистка прокомментировала свой провал на «Ролан Гаррос» панической атакой

rus.postimees.ee
Звездная теннисистка прокомментировала свой провал на «Ролан Гаррос» панической атакой
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Симона Халеп.
Симона Халеп. Фото: IMAGO/Schreyer/IMAGO/Schreyer

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп сказала, что она «просто потеряла самообладание» из-за приступа паники во время игры с Чжэн Циньвэнь, состоявшейся в четверг на Открытом чемпионате Франции. Халеп проиграла со счетом со счетом 2:6, 6:2, 6:1.

30-летняя Халеп, казалось, была на пути к третьему раунду в Париже после победы в первом сете. Затем Чжэн внезапно сравняла счет и обыграла Симону в решающем матче.

"Я здорово начала матч и вела с брейком во втором сете, но потом у меня случилось что-то вроде панической атаки. Я не знала, как с ним справиться, потому что со мной такого почти не бывает. И не смогла потом осбраться», - сказала она

Это поражение стало вторым с 2014 года случаем, когда Халеп не смогла пройти дальше второго раунда на «Ролан Гаррос». Двукратная победительница крупных турниров доходила до финалов в Париже в 2014 и 2017 годах, в 2018 году стала чемпионом.

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