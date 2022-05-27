Звездная теннисистка прокомментировала свой провал на «Ролан Гаррос» панической атакой

30-летняя Халеп, казалось, была на пути к третьему раунду в Париже после победы в первом сете. Затем Чжэн внезапно сравняла счет и обыграла Симону в решающем матче.

"Я здорово начала матч и вела с брейком во втором сете, но потом у меня случилось что-то вроде панической атаки. Я не знала, как с ним справиться, потому что со мной такого почти не бывает. И не смогла потом осбраться», - сказала она