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Воинственные вороны, защищая свои гнезда, нападают на пешеходов

Эйли Арула
Воинственные вороны, защищая свои гнезда, нападают на пешеходов
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Перемещаясь между домами на тартуской улице Анне, 47 и 49, нужно надевать шапку или шлем, как это сделала репортер Эйли Арула.
Перемещаясь между домами на тартуской улице Анне, 47 и 49, нужно надевать шапку или шлем, как это сделала репортер Эйли Арула. Фото: Силле Аннук

На высоких березах, растущих в зеленой зоне между домами на тартуской улице Анне, 47 и 49, соорудила гнездо весьма воинственная пара ворон. Сейчас в гнезде уже появились птенцы, а ворона-мать и ворона-отец от всей души защищают свое потомство, при необходимости нападая на оказавшихся поблизости пешеходов, пишет Tartu Postimees.

Вчера около обеда вороны летали вокруг гнезда и воинственно каркали, когда пешеход подошел слишком близко к дереву. Атака, к счастью, провалилась. Но живущие рядом люди говорят, что часто защищающие гнездо птицы буквально садятся на головы проходящим мимо.

Руководитель отдела городского хозяйства Тарту Рейн Хаак сказал, что каждую весну в разных местах в городе появляются пары ворон, которые высиживая птенцо, считают необходимым нападать на пешеходов: «В этом году городская управа пока еще не получала жалоб на них, но мы, конечно, слышали, что в Аннелинне есть одна воинственная пара».

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