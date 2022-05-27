На высоких березах, растущих в зеленой зоне между домами на тартуской улице Анне, 47 и 49, соорудила гнездо весьма воинственная пара ворон. Сейчас в гнезде уже появились птенцы, а ворона-мать и ворона-отец от всей души защищают свое потомство, при необходимости нападая на оказавшихся поблизости пешеходов, пишет Tartu Postimees.
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Воинственные вороны, защищая свои гнезда, нападают на пешеходов
Воинственные вороны, защищая свои гнезда, нападают на пешеходов
Вчера около обеда вороны летали вокруг гнезда и воинственно каркали, когда пешеход подошел слишком близко к дереву. Атака, к счастью, провалилась. Но живущие рядом люди говорят, что часто защищающие гнездо птицы буквально садятся на головы проходящим мимо.