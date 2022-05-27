Воинственные вороны, защищая свои гнезда, нападают на пешеходов

Вчера около обеда вороны летали вокруг гнезда и воинственно каркали, когда пешеход подошел слишком близко к дереву. Атака, к счастью, провалилась. Но живущие рядом люди говорят, что часто защищающие гнездо птицы буквально садятся на головы проходящим мимо.

Руководитель отдела городского хозяйства Тарту Рейн Хаак сказал, что каждую весну в разных местах в городе появляются пары ворон, которые высиживая птенцо, считают необходимым нападать на пешеходов: «В этом году городская управа пока еще не получала жалоб на них, но мы, конечно, слышали, что в Аннелинне есть одна воинственная пара».