Сегодня, 27 мая, до полудня на шоссе Лийгусте-Пыдрузе у автобусной остановки "Ванамыйза" столкнулись грузовики Volvo и Scania, сообщает Virumaa Teataja.
Фото ⟩ На шоссе столкнулись два грузовика
На шоссе столкнулись два грузовика
Водитель двигавшегося по второстепенной дороги грузовика Scania не уступил дорогу Volvo, который двигался по главной дороге. Водитель Volvo сказал, что коллега его не заметил. На вопрос, почему, водитель Volvo ответил: "Не знаю, но такое уже и раньше случалось, что меня не замечали".
Хотя грузовик Volvo был серьезно помят и одно из трех правых задних колес лопнуло, машина смогла продолжить путь. Грузовику Scania пришлось ждать технической помощи. К счастью, люди в ДТП не пострадали, речь идет о страховом случае.
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