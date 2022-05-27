Фото ⟩ На шоссе столкнулись два грузовика

Водитель двигавшегося по второстепенной дороги грузовика Scania не уступил дорогу Volvo, который двигался по главной дороге. Водитель Volvo сказал, что коллега его не заметил. На вопрос, почему, водитель Volvo ответил: "Не знаю, но такое уже и раньше случалось, что меня не замечали".