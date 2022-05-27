Заложен краеугольный камень первого дома на единственной в Эстонии улице Подводной лодки

«Квартал Ноблесснер был и, вероятно, останется единственным местом в Эстонии, где когда-либо производились подводные лодки. В 1913–1917 годах здесь их было построено двенадцать», — сказал член правления Kodusadam OÜ Ивар Пийрсалу. «Несмотря на очень подходящее название улицы, мы не планируем восстанавливать производство подводных лодок и будем придерживаться наших планов — развития современного и удобного для человека городского пространства», — добавил Пийрсалу.

Строительная площадка на Алльвеэлаева, 4 сегодня. Фото: Kodusadam OÜ

По адресу Алльвеэлаева, 4 будет построен шестиэтажный многоквартирный дом с коммерческими помещениями и просторным двором. В здании с террасой на крыше, потолками выше среднего, окнами от пола до потолка и прекрасным расположением будет в общей сложности 148 квартир площадью от 29 до 105 м2. На первом этаже будет 1100 м2 коммерческих площадей, куда можно попасть прямо с улицы.

Так будет выглядеть дом на Алльвеэлаева, 4. Фото: Kodusadam OÜ