Союз объединений пенсионеров Эстонии добивается повышения пенсии на 40 евро

«Пенсионеры рассчитывают, что соответствующее решение будет сделано при принятии государственного бюджета на 2023 год», - сказал председатель правления Союза объединений пенсионеров Андрес Эргма.

На заседании отметили, что к концу года рост цен достигнет того уровня, при котором апрельский рост пенсий не будет компенсировать рост цен, а реальная пенсия сократится. «В особенно сложном положении находятся живущие в одиночестве пенсионеры, потому что жилищные затраты живущего одиноко пенсионера невыносимо высоки», - отметил Эргма.