Совет уполномоченных Эстонского союза объединений пенсионеров решил на прошедшем в четверг заседании обратиться к депутатам представленных в Рийгикогу партий с предложением с 1 января следующего года поднять на 40 евро базовую часть пенсии и народную пенсию.
Союз объединений пенсионеров Эстонии добивается повышения пенсии на 40 евро
Союз объединений пенсионеров Эстонии добивается повышения пенсии на 40 евро
«Пенсионеры рассчитывают, что соответствующее решение будет сделано при принятии государственного бюджета на 2023 год», - сказал председатель правления Союза объединений пенсионеров Андрес Эргма.
На заседании отметили, что к концу года рост цен достигнет того уровня, при котором апрельский рост пенсий не будет компенсировать рост цен, а реальная пенсия сократится. «В особенно сложном положении находятся живущие в одиночестве пенсионеры, потому что жилищные затраты живущего одиноко пенсионера невыносимо высоки», - отметил Эргма.
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