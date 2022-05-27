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Союз объединений пенсионеров Эстонии добивается повышения пенсии на 40 евро

BNS
Союз объединений пенсионеров Эстонии добивается повышения пенсии на 40 евро
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Пенсионер.
Пенсионер. Фото: Tairo Lutter/Postimees

Совет уполномоченных Эстонского союза объединений пенсионеров решил на прошедшем в четверг заседании обратиться к депутатам представленных в Рийгикогу партий с предложением с 1 января следующего года поднять на 40 евро базовую часть пенсии и народную пенсию.

«Пенсионеры рассчитывают, что соответствующее решение будет сделано при принятии государственного бюджета на 2023 год», - сказал председатель правления Союза объединений пенсионеров Андрес Эргма.

На заседании отметили, что к концу года рост цен достигнет того уровня, при котором апрельский рост пенсий не будет компенсировать рост цен, а реальная пенсия сократится. «В особенно сложном положении находятся живущие в одиночестве пенсионеры, потому что жилищные затраты живущего одиноко пенсионера невыносимо высоки», - отметил Эргма.

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