30 мая в 19 часов состоится открытие новой площадки для выгула собак неподалеку от моста «Мустакиви» (на пересечении Мустакиви-теэ, Лаагна-теэ и улицы Махтра). На открытие приглашаются все владельцы собак Ласнамяэ со своими питомцами.
В Ласнамяэ откроется новая площадка для выгула собак
«Проживающие в Ласнамяэ владельцы собак проявляют большой интерес к площадкам для выгула своих питомцев, так как это позволяет отпустить собаку гулять без поводка и дать ей возможность общаться с другими собаками. До сих пор в Ласнамяэ было 7 таких площадок. В дополнение к площадке возле Мустакиви-теэ к концу этого года планируется открыть площадку и в парке Сели», – сообщила старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.
Чтобы посещение площадки для выгула собак было приятным для всех, консультант и дрессировщик собак Наталья Гавриленко расскажет на открытии о правилах хорошего тона, действующих на площадках, а также даст несколько советов по их посещению. Наталья Гавриленко вместе с учениками школы по воспитанию и дрессировке собак покажут несколько простых упражнений.